Malgrat el seu discurs aparentment humil, a Omar Montes sembla que se li ha oblidat que fa no gaire era un artista més que intentava fer-se un lloc en el món de la cançó sense gaire fortuna. La sort li va canviar quan va conèixer Isa Pantoja, i es va convertir en el seu nòvio durant uns mesos. I de manera intel·ligent, va aprofitar la fama que li havien prestat per rellançar la seva carrera.

Ja solter, va participar a ‘Gran Hermano VIP’ on no va deixar bon sabor de boca i posteriorment a ‘Supervivientes’, on aparentment va canviar d’actitud i va aconseguir convertir-se en guanyador. La seva carrera musical començava a despuntar i convertit en famós per dret propi, es va convertir en un dels artistes amb més reproduccions a YouTube. A nivell televisiu, va aconseguir sortir de l’univers Mediaset, concursant a ‘El Desafío’ a Antena 3 i fins i tot protagonista del seu propi ‘docureality’.

Ja no recorda qui era no fa no gaire, a jutjar pel nefast comportament que va demostrar en un esdeveniment musical celebrat fa poques setmanes, en el qual va decebre tant l’organització que va contactar amb ell com un dels seus grans reclams, com a molts dels assistents i a la premsa acreditada, a la qual va plantar sense cap justificació. Malgrat que tenia per contracte atendre els mitjans acreditats, Montes va cancel·lar en l’últim minut les entrevistes tancades que tenia amb els periodistes de YOTELE i ‘La Razón’ després d’haver accedit fer dues entrevistes prèvies, que va fer amb desgana. Una actitud absolutament impresentable, que demostra nul·la educació i respecte pel treball dels professionals de la informació que havien tancat una trobada amb ell per parlar de la seva trajectòria professional.

Durant els dies que va durar l’esdeveniment, l’artista es va negar a fer-se fotos amb els assistents a aquest, amb els quals convivia en un hotel. Una actitud de divo inexplicable i absurda. L’organització de l’esdeveniment va quedar molt descontenta amb les pèssimes formes de l’artista de Pan Bendito. El que va ser gendre d’Isabel Pantoja va posar pegues a tot, es va presentar tard a l’esdeveniment principal de la cita musical i va incomplir la norma bàsica de la nit per a tots els assistents (inclòs ell): vestir completament de blanc.

Sembla que Omar Montes ha perdut la perspectiva després de convertir-se en un dels cantants més escoltats en els últims anys. Oblida que durant els seus primers anys en la indústria musical a penes va aconseguir notorietat i que només quan es va acostar a Isa Pantoja, va ser el seu nòvio durant algun temps i va participar a ‘GH VIP’, va aconseguir fer-se famós per fer després el gran salt com a cantant. Té mèrit, sens dubte, i el seu èxit és incontestable, fruit també del seu esforç i el seu talent. Però és convenient recordar la seva trajectòria.

Omar Montes no ha d’oblidar que torres més altes han caigut per culpa de comportaments absurds com el que ha tingut en aquest esdeveniment. Els divos problemàtics no agraden als promotors d’esdeveniments i si segueix tancant-se portes, es pot carregar la seva prometedora carrera. Fa temps, ja va ensenyar la poteta en una entrevista amb Vertele en la qual va decidir aixecar-se i marxar sense cap justificació.