‘Stranger things’ és, sens dubte, la joia de la corona de <strong>Netflix</strong>. Els números així ho testifiquen: la seva quarta temporada està al Top 10 de 91 països i a Espanya és la sèrie amb més visualitzacions des que aquest divendres 1 de juliol es van estrenar els dos últims episodis d’aquesta entrega. La febre ha arribat a tal punt que les temporades 3 i 2 també s’han colat en el rànquing de sèries en anglès més vistes en els últims dies.

És clar que la història dels germans Duffer ha sabut captivar el públic, fins i tot amb dos episodis que tenien una durada que trencava tots els motllos (el vuit de la temporada 4, d’una hora i vint minuts i el nou, de dues hores i dinou). Però és que el final de la primera part d’aquesta entrega havia deixat molts teleespectadors bocabadats al revelar-se la identitat del terrorífic Vecna contra el qual estaven lluitant Eleven i els nois de Hawkins (Indiana) des de diferents escenaris.

Amb els dos últims episodis de la quarta temporada encara calentons, els fans es pregunten ara quan arribarà l’esperada cinquena entrega, que serà la que posarà punt final a l’agitada història d’aquests adolescents capaços d’enfrontar-se a monstres tan terrorífics com els Demogorgon i sortir-ne airosos (tot i que no tots, perquè alguns personatges s’han quedat pel camí). Aquí repassem tot el que se sap sobre la cinquena temporada.

¿Quan s’estrena?

El febrer passat, els germans Matt i Ross Duffer van resoldre un dels dubtes que angoixava els seguidors de la sèrie: ¿hi hauria cinquena temporada? Van confirmar que sí, i que aquesta entrega seria l’última, ja que la quarta seria «el començament del final», com ells van qualificar.

«Fa set anys que planegem tot l’arc argumental de ‘Stranger things’. En aquell moment vam pensar que la història duraria quatre o cinc temporades. Va resultar massa llarga per explicar-la en quatre, però, com aviat veureu vosaltres mateixos, ens estem acostant ràpidament al final. La quarta temporada és la penúltima. La cinquena serà l’última», van anunciar en una carta a l’audiència.

Ara la nova pregunta que sorgeix és: ¿quan arribarà la cinquena? Encara no hi ha data confirmada, perquè ni tan sols es coneix quan començarà el rodatge, així que encara queda per saber què li ofereix el futur a l’Eleven (Millie Bobby Brown) i els seus.

Cal tenir en compte, això sí, que el temps d’espera entre una entrega i una altra ha anat en augment al llarg dels anys, també a causa de la complexitat que anava adquirint la sèrie. De la primera a la segona temporada van passar 15 mesos; de la segona a la tercera, la demora va ascendir fins als 21 mesos, i entre la tercera i la quarta va arribar a arribar als 34 mesos, gairebé tres anys. Tot i que cal recordar que en aquest últim cas la pandèmia hi va tenir molt a veure.

¿Què ens ofereix la trama?

Vistos els dos episodis finals de la quarta temporada de ‘Stranger things’, tot ha quedat preparat perquè tingui lloc la batalla definitiva que posaria punt final a la història de Hawkins, aquest poble on fa uns anys no passava res i que no ha deixat d’acumular desgràcies temporada a temporada.

L’únic que està confirmat és que hi haurà un salt temporal, igual que va passar al principi de la quarta entrega, cosa que també ajudaria a resoldre un dels grans problemes de la sèrie: la rapidesa amb què creixen els seus joves protagonistes, que van començar sent uns nens i que ja han arribat a la majoria d’edat.

«Idealment, hauríem filmat [les temporades 4 i 5] consecutivament, però no hi havia manera factible de fer-ho. Així que totes aquestes són discussions que tindrem amb els nostres guionistes quan posem en marxa la sala», van comentar els Duffer a TV Line.

L’elenc

Encara no s’han donat a conèixer noms de fitxatges, però se n’esperen alguns, ja que la sèrie ha anat sumant noms al seu elenc cada any. Alguns, això sí, per desaparèixer en la mateixa entrega del seu debut, ja que els monstres de ‘Stranger things’ s’han cobrat una bona llista de víctimes.

Un dels noms que ha sonat ha sigut el de Ryan Reynolds. Shawn Levy, productor i director de diversos episodis de la sèrie, ha deixat caure que li agradaria comptar amb un ‘cameo’ de l’actor de ‘Deadpool’.

Una de les grans incògnites és saber què passarà amb l’aguerrida Max (Sadie Sink), després de tot el que ha viscut en aquesta intensa quarta temporada.

I caldrà veure també si Murray Bauman, l’excèntric Brett Gelman que vam conèixer en la segona temporada i que en aquesta quarta ha viscut un agitat viatge a l’URSS amb la Joyce (Winona Ryder) al rescat del Jim (David Harbour), seguirà en el repartiment, ja que ha fitxat per una nova comèdia, ‘Entitled’. ¿El protagonisme que ha cobrat en els últims episodis farà que els Duffer se les enginyin per mantenir-lo a la seva sèrie?

¿Hi haurà algun ‘spin-off’?

Netflix pretén continuar esprement l’èxit de ‘Stranger things’ més enllà del final de la sèrie. ¿La fórmula? Recórrer als exitosos ‘spin-off’. «Encara hi ha més històries emocionants per explicar del món de ‘Stranger things’: Nous misteris, noves aventures i nous inesperats herois», van detallar els Duffer el febrer en la seva carta als fans.

El mateix Ross Duffer va avançar en una entrevista amb la revista ‘Variety’ que estava desenvolupant una altra història al mateix temps que la cinquena temporada: «Hi ha una versió que es desenvolupa en paral·lel, però mai la rodaria alhora. Crec que, de fet, hi aprofundirem tan bon punt acabem. El Matt i jo començarem a fer-ho. Serà diferent del que tots esperen, incloent-hi Netflix», va afirmar. ¿Serà a Hawkins?