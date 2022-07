TVE ha decidit celebrar el 50è aniversari del programa Estudio Estadio amb una renovació total de la plantilla. Segons informa el portal Relevo, Juan Carlos Rivero deixarà de presentar l’espai esportiu i el seu lloc l’ocuparà Paco Caro. També canviaran les cares de l’equip de col·laboradors. A més a més, tot i que no haurien de variar el nom ni la sintonia, l’estructura del programa serà diferent, amb menys rellevància de les tertúlies i més espai per altres esports, fora del futbol. Pel que fa a Rivero, el periodista, tot i no ser-ne ja el presentador, continuarà vinculat a Estudio Estadio, en principi, informant sobre la selecció espanyola. Grans canvis davant i darrere les càmeres.