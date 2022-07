‘Supervivientes’ encara la seva recta final amb les seves habituals dades d’audiència. Aquest dimarts, la gala ‘Tierra de nadie’ va anotar un destacat 17,6% de quota de pantalla i 1.460.000 espectadors amb Carlos Sobera als comandaments. El ‘reality show’ de Telecinco es va imposar sense problemes a ‘Hermanos’, que va demostrar tenir un públic fidel al reunir un 13,7% de ‘share’ i 1.328.000 televidents a la franja nocturna d’Antena 3.

D’altra banda, l’Eurocopa femenina de futbol li va donar una alegria a La 1 a la franja de l’access ‘prime time’. L’Alemanya-Espanya va interessar a un 13,7% de l’audiència, i va arribar a 1.449.000 de seguidors. Després, la pel·lícula ‘Rambo: last blood’ no va poder mantenir aquestes dades i va haver de conformar-se amb un 8,9% i 913.000 teleespectadors. La pel·lícula ‘Centurión’ (4,9% i 444.000) i ‘Six’ (2,5% i 290.000) no van destacar a Cuatro i La Sexta, respectivament.

PRIME TIME

Telecinco

Supervivientes: Tierra de nadie: 17,6% i 1.460.000 teleespectadors

Antena 3

El hormiguero: 11,1% i 1.272.000 teleespectadors

Hermanos: 13,7% i 1.328.000 teleespectadors

La 1

Eurocopa femenina: Alemanya-Espanya: 13,7% i 1.449.000 teleespectadors

Cine Rambo: Last Blood: 8,9% i 913.000 teleespectadors

La Sexta

El Intermedio: 4,3% i 470.000 teleespectadors

Six: 2,5% i 290.000 / 2,3% i 206.000 teleespectadors

Cuatro

First dates: 4,3% i 417.000 / 7,9% i 897.000 teleespectadors

El Blockbuster: Centurión: 4,9% i 444.000 teleespectadors

La 2

Lugares sagrados: Petra 2,3% i 229.000 teleespectadors

El comisario Montalbano: 5% i 552.000 teleespectaors / 5,1% i 328.000 teleespectadors

(En elaboració)