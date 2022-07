Movistar Plus+ començarà dilluns que ve el rodatge a Sevilla de El hijo zurdo, la seva nova sèrie creada i dirigida per Rafael Cobos, que l’ha definit com un «thriller emocional» que aborda l’experiència de la maternitat des del personatge de Lola, interpretat per María León.

L’elenc de la sèrie va presentar ahir el rodatge, que s’estendrà fins a finals de setembre per poder estrenar-la a la primera meitat del 2023 i es realitzarà a diverses zones de la capital andalusa, des del polígon de San Pablo als barris de Triana o Los Remedios. Després de treballar com a guionista amb el director Alberto Rodríguez en projectes com La isla mínima, La Peste o Modelo 77 i guanyar dos premis Goya, Cobos s’estrena ara darrere de la càmera, tot un repte. «No sé si en sortiré viu», fa broma el guionista sevillà, que va precisar que ve de moure’s més en el gènere d’acció i que quan va sorgir aquesta oportunitat es va decantar en aquest «viatge iniciàtic» per una història «més enganxada als personatges».