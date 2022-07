L’actor Aaron Paul, conegut per sèries com Breaking Bad o Westworld, serà una de les grans cares de la nova temporada de Black Mirror, que més de tres anys després està produint la seva sisena entrega.

En aquesta aventura l’acompanyarà també una altra gran figura, la de Josh Hartnett (Pearl Harbour), a més de Clara Rugaard (The Rising) Kate Mara (Call Jane), Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Paapa Essiedu (Gangs of London), Auden Thornton (This Is Us), Anjana Vasan (We Are Lady Parts) i Zazie Beetz (Atlanta), segons Variety. Tot plegat, en 9 capítols que mantindran la història en un món distòpic.