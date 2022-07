L’oferta de continguts de plataformes com Netflix, Amazon Prime i HBO ha provocat que en els últims anys una gran part de la població pagui subscripcions per disfrutar de les sèries i pel·lícules de moda. Es tracta d’un hàbit que s’ha consolidat en els últims anys, tot i que no tothom pot permetre’s pagar aquestes tarifes.

Per part de Netflix, es pot destacar que l’estratègia de la companyia està canviant en els últims mesos a causa de la fuga d’usuaris. Després d’alguns canvis en les tarifes, ha transcendit que l’empresa preveu que la plataforma afegeixi anuncis a mitjà termini per generar més ingressos.

¿És possible veure Netflix de manera gratuïta?

Tot i que existeixen algunes ofertes excepcionals, el cert és que cada vegada hi ha menys oportunitats per poder provar el contingut de Netflix de manera gratuïta. Abans la plataforma permetia una prova totalment lliure de pagaments durant els primers 30 dies. Tanmateix, la seva consolidació en el mercat va fer que eliminessin aquesta opció en la majoria de països (entre ells Espanya).

També s’ha estès la idea d’un suposat «programa de referits» en el qual Netflix abonaria un pagament a alguns usuaris en cas d’aconseguir que algun amic se subscrigui al seu servei a través d’una recomanació. Es tracta d’una opció que no es mostra a la pàgina web oficial i que, per tant, no podem confirmar.

D’aquesta manera, proposem tres vies per poder veure Netflix de forma gratuïta:

Contingut gratuït ocasional

En ocasions especials, Netflix ha optat per oferir alguns dels seus continguts de manera lliure per a tractar de captar l'atenció de més espectadors a través d'un enllaç específic per a això, que en aquest moment no està operatiu. Es tracta d'una política que han aplicat de manera molt puntual, però que ha servit en alguns moments perquè les persones sense subscripció s'enganxin a sèries com 'Stranger Things' o 'Élite' en les seves etapes inicials.

Al febrer de l'any passat, de fet, Netflix va posar durant 48 hores la pel·lícula 'El juicio de los 7 de Chicago' gratis a Youtube amb motiu de l'aniversari del final del procés judicial en el qual es basa l'obra. No es pot descartar que en un futur duguin a terme estratègies similars per a promocionar altres continguts.

Compartir compte

Una de les opcions més senzilles per a estalviar usant Netflix és compartir el compte amb algun conegut que no estigui aprofitant l'opció d'utilitzar diverses pantalles. El pla estàndard, de 12,99 euros, permet a visualització del contingut en dos dispositius simultanis. Cal destacar, això sí, que la companyia planeja limitar cada vegada més els comptes compartits, reduint-les simplement als dispositius d'un mateix nucli familiar.

Es tracta d'una mesura que encara no està implementada al 100% i que podria provocar la marxa d'un alt percentatge dels subscriptors espanyols. De moment, Netfix informa que "no et cobrarà automàticament si comparteixes el teu compte amb algú que no viu amb tu".

A través de companyies telefòniques

Una altra de les opcions per a veure Netflix sense pagar directament la subscripció és buscar a les ofertes de les companyies de telefonia o televisió. Algunes d'elles ofereixen accés "gratuït" -entra dins del preu que ja has contractat- la plataforma en els seus 'packs' més comuns, així que és probable que estiguis pagant per aquest servei sense ni tan sols saber-ho.

En alguns casos, les mateixes empreses ofereixen aquest tipus de serveis en les seves ofertes de renovació per a tractar de retenir als seus clients, així que pot resultar una bona opció preguntar per la possibilitat de contractar Netflix abans de decidir la tarifa adequada.