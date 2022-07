Aquest cap de setmana es viuran jornades d’Eufòria amb dos concerts al Palau Sant Jordi dels concursants de l’exitós talent show de TV3. Els qui hagin comprat entrades podran veure actuar en directe els 16 participants del programa avui a les 21.00h o demà a les 17.30.

Entre les grans figures d’Eufòria, destaquen Mariona (guanyadora de la primera edició), Triquell (segon classificat) o Núria (tercera), a més dels seus companys Pedro, Edu, Scorpio, Claudia, Joan, Estela, Llum, Chung-Man, Laura, Nerea, Alvert, Pep i Looa.

El format ha estat tot un fenòmen entre els joves. El primer concert, el d’aquest vespre, va esgotar les entrades en tan sols dos dies. Davant la gran demanda, l’organització va decidir fer un segon espectacle l’endemà, diumenge, pel qual encara es poden comprar les últimes localitats.

Des de les 20.30h, es podrà viure en directe el backstage del concert per la web i l’aplicació de TV3, Youtuwbe o Instagram. El gironí Long Li Xue i un equip de reporteres parlaran tant amb els protagonistes com el púbic en la prèvia de l’espectacle. Ho faran tant avui com diumenge. De fet, amb un públic tan jove, les xarxes han estat claus per a la promoció del concert. Des d’internet s‘han publicat vídeos dels assaigs i més contingut exclusiu.

El desplegament de mitjans per aquest esdeveniment serà gegant. Elisenda Carod prepara un directe a Catalunya Ràdio amb connexions en directe per tota l’Anella Olímpica, i l’emissora transmetrà el concert.

A més a més, hi haurà 17 càmeres i més de 100 canals d’àudio per preparar l’emissió que en farà TV3 amb posterioritat. Encara no hi ha data, però ja se sap que se’n farà una preesetrena a una sala de cinema en una gala on no hi faltaran ni els concursants d’Eufòria ni d’altres famosos convidats.

Amb 342.00 espectadors cada setmana (uns 2,5 milions d’usuaris únics) i quotes del 20% de mitjana que van arribar al 30 el dia de la final, Eufòria jaés la gallina dels ous d’or de TV3.