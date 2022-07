L’Axel, un ebenista contractat per restaurar el paranimf de la Universitat de Barcelona, tindrà molt ‘feeling’ amb el Pol a la segona temporada de <strong>‘Merlí. Sapere aude’</strong>. L’actor que l’interpreta, Jordi Coll (Mataró, 1985), reconeix que enveja la filosofia de vida del seu personatge.

L’Axel és el gendre que tota mare voldria per al seu fill o la seva filla: atractiu, comprensiu, pacient, brillant a la feina...

Aparentment sí tot i que, com tot, té les seves cosetes. Una de les frases que em va dir Menna Fité, el director, va ser: aquest personatge ha arribat a la vida per disfrutar-la.

La seva arribada desestabilitza el Pol.

Sí, se li ajunten dues situacions fortes en la seva vida, el VIH i enamorar-se, una cosa amb què ara no es troba lliure. Però l’Axel té moltes coses per dir aquí.

¿La maduresa de l’Axel li podria donar estabilitat al Pol?

Exacte, perquè hi ha una diferència d’uns 9 o 10 anys entre els dos. L’Axel té una maduresa, una paciència adquirida pel recorregut viscut, ha passat per situacions semblants i ara les pot viure amb més calma, relativitzant molt les coses, i això pot ser tranquil·litzador per al Pol.

¿Què va ser el que més li va agradar del personatge?

Em va atraure que fos una persona amb aquesta llibertat de vida, que estigués obert a qualsevol cosa que li pugui sorgir. Això és una miqueta una heroïcitat, perquè tots voldríem viure una mica així. Però després hi ha la realitat de cadascú i les seves obligacions i no ens deixem portar.

¿Li agradaria ser més com l’Axel?

En certs punts sí. A més, amb tot això de la pandèmia, estem sumits en aquesta inèrcia de veure què passarà. I moltes vegades deixem passar coses que poden ser interessants o ens poden aportar molt perquè estem molt ficats a aconseguir un objectiu. Potser hauríem de viure amb més paciència i més calma.

Aquesta sèrie serà recordada perquè ha donat molta visibilitat al col·lectiu gai, i ha comptat amb un dels primers protagonistes bisexuals de la tele espanyola. ¿Està content per haver posat el seu gra de sorra?

Sí, però aquesta temporada passa una cosa molt important, que és la normalització. Ja no és un drama intrínsec, sinó que va de les inquietuds del Pol, del Bolaño i de tots els personatges. La sexualitat del Pol ja no és el dilema, sinó que la trama va per altres coses. L’amor per si mateix és també un dels eixos centrals de tots els personatges en aquesta temporada.

Ben aviat el veurem a <strong>‘El inocente’ de Netflix</strong>, la nova sèrie de Mario Casas. I està gairebé irreconeixible...

Doncs moltes gràcies. És un personatge petit, el germà del Mario.

¿Li agrada ser tan camaleònic?

L’altre dia estava fent una funció de ‘Sopar amb batalla’ a Barcelona i, al final, vaig sortir com els altres actors a saludar. I no és que fos diferent, sinó que a l’obra vaig amb una cua i després vaig sortir amb el cabell deixat anar. Va passar una estona i algú em va dir: un moment, sí tu també ets actor. És maco que la gent vegi el personatge i ja està.

Tant el creador de ‘Merlí. Sapere aude’, Héctor Lozano, com el seu protagonista, parlen que aquesta temporada serà el final de la sèrie. ¿Creu que agradarà al públic?

Jo crec que és un final molt rodó. Acaba centrant-se en el món del Pol, que al final és el personatge que ha sigut totes les temporades.