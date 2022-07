El Celler de Can Roca va formar part de la final de MasterChef, ja que el restaurant gironí va ser designat l'última prova d'exteriors per als concursants.

El repte era replicar el menú dissenyat per Jordi, Josep i Joan Roca, format per plats com Mar y montaña vegetal, Guisante al vapor de xarel·lo o Bosque lluvioso. La guanyadora del concurs va ser María Lo.