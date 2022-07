La nova sèrie que protagonitza Álex García, El inmortal, arribarà a Movistar Plus+ el pròxim 27 d’octubre. Es tracta d’una història de traicions i ambició desmesurada per buscar el diner fàcil, ambientada al Madrid dels anys 90.

Creada per José Manuel Lorenzo i dirigida per David Ulloa i Rafa Montesinos, la sèrie combina ingredients com el luxe, la família, l’amistat, l’amor, la nit o els excessos per crear tot un drama criminal. El inmortal s’inspira en la vida del líder de la banda criminal Los Miami, que operava en el Madrid de l’època, mostrant el seu ascens i la gran caiguda dins un món convuls on regnen el tràfic de drogues i l’extorsió.