Mónica Naranjo presentarà la nova edició del Benidorm Fest. RTVE va presentar ahir al matí des de la localitat valenciana de Benidorm el certamen en què serà elegit el representant de TVE a Eurovisió 2023 i va anunciar que la mestressa de cerimònies serà la cantant figuerenca. «Jo estava desencantada amb Eurovisió, però aquest any serà una experiència màgica», va comentar la intèrpret de Sobreviviré en una connexió des de Mèxic.

Com en la seva primera edició, l’esdeveniment comptarà amb tres gales. La gran final se celebrarà el proper 4 de febrer, però abans seran les semifinals: la primera, dimarts dia 31 de gener i la segona, dijous 2 de febrer. En aquesta ocasió s’ampliarà l’aforament i també el nombre de participants, que seran setze.

A les votacions no hi haurà variacions i aniran en la mateixa línia que l’any passat. El 50% del vot el proporcionaran persones pertanyents al món de la música i compositors, i hi haurà un gran pes de jutges internacionals. La resta de puntuacions vindrà del televot, que suposarà un 25% del valor final, i un jurat demoscòpic, que representarà un altre 25%. Hi haurà més persones al jurat, un mètode amb què volen pal·liar la polèmica de les votacions que va esquitxar el concurs l’any passat.