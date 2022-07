El proper 25 de setembre s’estrenarà una de les sèries més esperades d’Atresplayer Premium, La novia gitana. Aquesta adaptació de la novel·la homònima de Carmen Mola està protagonitzada per Nerea Barros (Goya a la millor actriu revelació 2014 per La isla mínima), que s’ha posat en la pell de l’inspectora d’homicidis Elena Blanco, atormentada pel seu passat i obsessionada per resoldre un crim terrible: El macabre homicidi de dues joves amb sis anys de diferència. Mentre es veu reflectida en el dolor de la família Macaya, Blanco ha de buscar el culpable del cruel ritual.

La sèrie de ficció comptarà amb vuit capítols de 50 minuts i està dirigida per Paco Cabezas. El repartiment el completen noms com Darío Grandinetti, Ignacio Montes, Mona Martínez o Lucía Martín Abello, entre d’altres. La novel·la La novia gitana, escrita per la Premi Planeta del 2021, Carmen Mola -pseudònim dels escriptors Jorge Díaz, Agustín Martínez i Antonio Mercero- és el primer volum d’una trilogia que ha arribat amés de 600.000 lectors.