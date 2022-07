La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha nomenat Sigfrid Gras nou director de TV3 i Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio. La Corporació ha fet pública aquest dilluns la resolució del procediment públic de selecció de candidats a la direcció de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio després de valorar els perfils i els projectes de gestió presentats, i havent tingut en compte l'informe de la Comissió de Valoració, tant pel que fa a la idoneïtat dels perfils com per la solvència del projecte de gestió presentat. Gras era actualment el director en funcions de TVC i Borda, de Catalunya Ràdio. En total, s'han presentat 10 candidatures per a la direcció de Catalunya Ràdio i 9 per a la direcció de Televisió de Catalunya.

El procés s’han resolt abans del previst, perquè, segons va dir la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, al Parlament, la previsió era nomenar-los a finals de setembre. El consell de govern de la CCMA va publicar el 27 d'abril les bases per a la convocatòria del procediment de selecció de candidats als càrrecs de director o directora de TVC i Catalunya Ràdio. La publicació va coincidir amb el relleu dels fins llavors directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo així com els caps d’informatius de TVC, David Bassa, i de Catalunya Ràdio, Francesc Cano, a qui se’ls van assignar noves funcions.

En un comunicat, la CCMA ha recordat que aquesta és la primera vegada que la designació de les persones al capdavant de les direccions de ràdio i televisió de la Corporació es fa com a resultat d'un procés de selecció públic i obert, tal com preveu la llei de la CCMA.

El Consell de Govern ha explicat que ha valorat, especialment, la capacitat de transformació i el talent intern de la CCMA “com a motor de canvi per liderar aquesta transformació”. També ha motivat la seva selecció el fet que el projecte dels candidats escollits estigui en consonància amb les bases del projecte de refundació de la CCMA, presentat al Parlament, que implica una nova orientació a l'usuari i una mirada transversal al conjunt de l'organització.

Comissió de Valoració

Per a la valoració de les propostes presentades, el Consell de Govern s'ha dotat d'una Comissió de Valoració formada per sis persones independents, de prestigi reconegut en diferents àmbits, escollides per unanimitat del Consell de Govern.

Com a mesura de protecció de la seva independència i confidencialitat, ha explicat la CCMA, els membres d'aquesta Comissió no s'han donat a conèixer públicament fins a la resolució del procediment de selecció. Han estat: Núria de José, vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Joan Abellà, director general del Grup Enciclopèdia; Josep Maria Carbonell, exdegà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL); Judith Colell, presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català; Josep Maria Ganyet, professor i divulgador en tecnologies digitals, i Mabel Mas, membre de la Junta del Col·legi de la Publicitat i el Màrqueting de Catalunya.

Candidatures

En total, s'han presentat al procediment 10 candidatures per a la direcció de Catalunya Ràdio i 9 per a la direcció de Televisió de Catalunya. La CCMA mantindrà la confidencialitat de la resta de persones candidates que han participat en aquest procés de selecció.

En el cas de la televisió, la persona escollida ha rebut els 7 vots favorables del Consell de Govern. A la ràdio, la persona escollida ha rebut 5 vots favorables, mentre que dos membres del Consell han votat per una altra candidatura. Sigfrid Gras i Jordi Borda han estat els candidats que han rebut una major valoració per part de la Comissió d'experts.

La renovació de les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio forma part de la reestructuració per impulsar la transformació de la Corporació, que s'està definint a partir del Pla Estratègic. Aquesta transformació, afegeix la Corporació, ha de permetre “redissenyar les estratègies dels mitjans públics per impulsar una oferta global de continguts i serveis adaptada a noves tendències de consum i llenguatges”.

D'aquesta manera, les direccions de Ràdio i Televisió estan integrades en la nova estructura organitzativa de la CCMA, juntament a les direccions de Comercial i Màrqueting; Gestió Pressupostària, Empresa Verda i Serveis Generals; Infraestructures Digitals i Tecnològiques; Innovació, Recerca i Estratègia Digital; Organització, Processos i Recursos Humans, a més de l'Oficina d'Estratègia i del Consell de Govern.

El director de TV3

Sigfrid Gras (Barcelona, 1967) és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Comunicació per la Universitat Complutense de Madrid. L'any 1991 es va incorporar com a redactor a la delegació de Madrid de Catalunya Ràdio. Entre els anys 1995 i el 2001 va ser cap de la secció de Societat i, posteriorment, cap de Política a la redacció de Catalunya Ràdio a Barcelona.

Durant més de 10 anys, del 2001 al 2012, va ser el delegat de Catalunya Ràdio a Madrid, on va participar en la cobertura dels principals esdeveniments dels diferents presidents del govern espanyol en aquella etapa, tant a Madrid com en reunions i cimeres internacionals. Des de l'any 2012 fins al 2016 va ser subdirector dels Serveis Informatius de TV3. L'any 2016 va ser nomenat adjunt a la direcció de Televisió de Catalunya i director de Continguts i Programes i des del mes d'abril, exercia les funcions de direcció de TV3.

Del projecte de gestió presentat per Gras, ha apuntat la Corporació, se n'ha valorat especialment “la concreció dels objectius estratègics de la CCMA d'una forma coherent i possible, així com la constatació d'un coneixement profund de l'empresa i del sector”. Així, es planteja una proposta de transformació i de gestió durant aquest procés, a partir de l'aposta per una distribució de continguts digital amb una plataforma ambiciosa. La visió de la gestió passa pel treball en xarxa en l'ecosistema audiovisual.

Del seu perfil personal, s'ha valorat “la solidesa de la seva trajectòria i la rellevància de la seva prioritat per al servei públic, el rigor, la pluralitat, la qualitat dels continguts i el compromís ètic”.

El director de Catalunya Ràdio

Jordi Borda (Lleida, 1975) és llicenciat en Periodisme i Postgrau en Periodisme Digital per la Universitat Ramon Llull, a més d'haver cursat el programa executiu de la Unió Europea de Radiodifusió en direcció de mitjans públics (IESE i UCLA). Des del 1999 al 2016, va ser redactor d'Esports a Catalunya Ràdio, responsable de la cobertura de grans esdeveniments futbolístics com ara el Mundial 2006 d'Alemanya o l'Eurocopa 2008 d'Àustria i Suïssa.

Ha estat responsable de la informació sobre el Futbol Club Barcelona del 2003 al 2016 i integrant de l'equip de Joaquim Maria Puyal a les transmissions del Barça (TdP) durant 10 anys. Ha exercit el vessant acadèmic com a professor del Màster en Periodisme Esportiu a la Universitat Ramon Llull i a la Universitat Internacional de Catalunya. Des del 2016, era adjunt a la direcció del Grup d'Emissores de Catalunya Ràdio, i des de l'abril, n'exercia la direcció en funcions.

Del projecte de gestió presentat per Borda, se n'ha valorat especialment “el vessant d'ambició i d'innovació, amb una visió clarament transformadora i integradora per capitalitzar el potencial de la difusió digital de l'àudio de la CCMA, amb una gran concreció i detall en l'estratègia de producte, distribució, segmentació de les audiències, personalització del contingut i renovació de la imatge, així com també, en l'àmbit de l'explotació de noves fonts de negoci i finançament”.

La CCMA ha afegit que el seu perfil i experiència, amb coneixement del sector i capacitat de lideratge, ha estat considerat positivament de cara a poder encapçalar nous canvis en la cultura empresarial, tant pel que fa al procés de creació i gestió dels continguts com dels nous perfils professionals necessaris.