Fa temps que ho anuncia, i per fi comença a fer-ho. Netflix ha posat en pràctica el sistema per <strong>acabar amb els comptes compartits</strong>. El gegant de l’‘streaming’ ja havia anunciat, de fet, que limitaria l’ús de la plataforma a un únic nucli familiar, i que a finals d’aquest any es començaria a cobrar un import addicional a aquells usuaris que compartissin les credencials del seu compte amb persones que visquin fora de la llar.

Aquesta mesura s’uneix a la pujada unilateral dels preus de les tarifes, que es va aplicar a finals del 2021. El cost del pla estàndard va passar dels 11,99€ als 12,99€, mentre que la quota del pla Premium es va elevar dels 15,99€ als 17,99€.

Mesures

Això de compartir compte és un costum àmpliament estès a Espanya. I hi estem tan acostumats que un <strong>estudi llançat per Time2play</strong> el juny passat revela que les mesures empreses per Netflix per posar fi a aquesta pràctica no serien ben rebudes al país.

Segons les dades facilitades per aquest informe, un 54% dels enquestats utilitzen el compte de Netflix de manera conjunta amb altres persones. I d’aquest total, el <strong>84% van afirmar que no pagarien la seva pròpia subscripció</strong> si no fos dividint la despesa.

Quan arriba el pagament

Però això és una cosa que sembla no importar a la plataforma, que ja està implementant fórmules per cobrar un extra. De fet, a partir del mes vinent els usuaris de Netflix de l’Argentina, el Salvador, Hondures, Guatemala i la República Dominicana podran accedir a la plataforma només des d’una casa. Si volen veure qualsevol contingut des d’una altra ubicació, ja sigui una segona residència, la feina o qualsevol altre lloc, hauran de pagar un extra a més del preu mensual de la seva subscripció, explica la companyia.

Tots els comptes de Netflix dels esmentats països, sense importar el pla, es veuran afectats per les noves condicions. Els membres del pla Bàsic podran afegir-hi una casa addicional; els del pla Estàndard, fins a dues cases addicionals, i els del pla Premium, fins a tres cases.

El doble

Per exemple, en el cas de l’Argentina, el pla bàsic de Netflix costa 429 pesos argentins (uns 3,24 euros), però a partir del mes que ve només permetrà utilitzar el servei en una llar. Per afegir-ne una d’addicional, els usuaris hauran de pagar 219 pesos argentins més (1,66 euros, aproximadament). És a dir, pot arribar a ser el doble.

Netflix assenyala que tots aquells usuaris que afegeixin una casa addicional tindran «viatges inclosos», així que podran veure Netflix fora de casa en dispositius mòbils com tauletes, ordinadors i ‘smartphones’. A més, tindran a disposició una nova funció per «administrar cases». Des d’allà podran afegir i eliminar ubicacions en qualsevol moment.