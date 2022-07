Els fundadors de Gestmusic Josep Maria Mainat i Toni Cruz es plantegen denunciar la productora d’’Eufòria’, Veranda, per plagiar el programa ‘Operación Triunfo’, que ells van crear juntament amb Joan Ramon Mainat l’any 2001. “Venut con a “L’Operación Triunfo Catalana”, ens dol que ni TV3, on hem tingut grans èxits i que segur que deuen tenir el nostre telèfon, ni tampoc la CCMA, que tant s’hi miren quan els presentes un nou projecte, ens hagin preguntat si podien emetre una versió catalana d’’OT’”, ha apuntat Mainat en una carta oberta signada juntament amb Cruz.

Al llarg d’aquests 20 anys, destaca Mainat en aquest piulada, ‘Operación Triunfo’ s’ha convertit en el vaixell insígnia de l’entreteniment audiovisual català perquè ‘OT’ ha estat “un show creat i produït íntegrament a Catalunya, utilitzant tots els recursos tècnics i professionals de la nostra indústria audiovisual”. Tot seguit, repassa els més de 70 països on s’ha produït el programa.

En aquest context, ha assenyalat que per evitar plagis i conflictes de Propietat Intel·lectual, TV3 i la CCMA “sempre demana a les productores que acreditin l’originalitat dels formats que presenten, o que documentin que tenen legalment els drets per a produir-los”. Ha criticat, però, que en el cas d’’Eufòria’ no ha estat així.

CARTA OBERTA DE TONI CRUZ I JOSEP M. MAINAT



És clar que ha triomfat EUFÒRIA a TV3!

A nosaltres, sempre ens ha agradat aquest format, des de que vam crear-lo juntament amb en Joan Ramon Mainat, l’any 2001. — Josep M. Mainat (@MainatJM) 29 de julio de 2022

De fet, ha indicat que ‘Eufòria’ ”reprodueix fil per randa l’experiència, les mecàniques, els elements del format, l’escenografia, els personatges i la terminologia del nostre show, sense reconèixer la seva autoria i sense comptar amb el beneplàcit dels seus creadors originals". També critica que han prescindit de la productora que ha posat en peu ‘OT’ tots aquests anys.

Mainat critica que la CCMA “no tan sols no s’avergonyeix de patrocinar un plagi, sinó que se n’enorgulleix, felicita públicament a TV3 pel robatori” i convida Aragonès a celebrar-ho, en referència al concert del programa al Palau Sant Jordi. Tampoc el CAC, “que tant es fixen en punyetetes, s’ha manifestat sobre aquesta flagrant usurpació de la nostra Propietat Intel·lectual”.

Es pregunta si han de denunciar a TV3, la CCMA o el CAC “o bé denunciar a la productora del programa que s’han encegat amb l'èxit i ja s’estan creient que tot això s’ho han inventat ells. Em sembla que farem això últim... quan tornem de vacances, és clar”, ha afegit.