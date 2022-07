La CCMA i TV3 s'han compromès a prendre mesures per evitar que es repeteixin esbroncades com la del diputat de JxCat Francesc de Dalmases a una periodista del 'FAQS'. La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, i el nou director de TV3, Sigfrid Gras, ho han explicat al Parlament a preguntes dels grups. Durant la comissió de la CCMA, també s'ha fet públic un informe de TV3, que es limita a recollir la versió de Dalmases i de la productora del 'FAQS' sobre els fets. La majoria dels grups el veuen insuficient. La versió d'El Terrat' relata que el diputat va agafar la subdirectora pel braç i li va cridar "m'has traït" o "mala periodista", mentre donava cops a la taula. També recull que Laura Borràs va "intentar calmar-lo": "Francesc, prou".

L'informe assenyala que l'equip de l'ara presidenta suspesa del Parlament va posar "diverses condicions" per anar a l'entrevista. El programa en va acceptar una: "no ensenyar els mails de Laura Borràs que apareixen a la instrucció judicial on explica al seu interlocutor com fraccionar contractes". L'altra condició que posaven era "canviar els periodistes que hi havia convidats i que no hi hagi repreguntes". "No s'accepta canviar els periodistes previstos, però es limita a una pregunta per periodista, que és el que es fa habitualment", explica la productora, en relació amb la segona condició.

A continuació, expliquen que una de les periodistes present al plató fa repreguntes "i no se la talla". I, aleshores, quan acaba l'entrevista, la subdirectora i la productora de convidats van a buscar Borràs a la sortida. "Ella surt molt enfadada i diu que ha fet un assaig de cara al judici". Després, Dalmases "agafa pel braç la subdirectora i tanca la porta". "Comença a cridar coses com 'm'has traït', 'has faltat a la teva paraula', 'programa de merda', 'això no m'ho pots fer', 'presentadora patètica' i 'mala periodista', combinat amb cops de taula", relata el document. "En un moment donat, Borràs intenta calmar Dalmases i li diu 'Francesc, prou'".

L'informe també inclou la versió de Dalmases, en què destaca que coneix la periodista del programa "des de fa més de deu anys" i que tenen "una bona amistat personal". Explica que ell va fer d'intermediari entre l'equip de Borràs i del FAQS per l'entrevista. Diu que va traslladar a la treballadora la petició que no hi hagués repreguntes per evitar que Borràs "es vegi forçada a avançar la seva estratègia de defensa". Segons Dalmases, aquesta condició es va acceptar.

El diputat de JxCat nega que agafés la periodista pel canell ni pel braç, i va dir que entraven dins de la sala per "no discutir al mig del passadís". "El cap de gabinet de Borràs és qui tanca una de les dues portes [...] No hi ha violència, no hi ha insults ni amenaces per part meva. Però reconec que estic indignat i molt dolgut i la conversa és vehement", continua. "A mi no m'ho pots fer, això, no has respectat l'acord a què havíem arribat. Ella no tenia cap necessitat de venir aquí avui, i només ho ha fet perquè confia en mi i jo he confiat en tu", retreu Dalmases a la periodista, segons la versió del dirigent de Junts.

També diu que qui acaba tancant la porta de la sala és el cap de gabinet de la Presidència del Parlament "per evitar que se senti la discussió des de fora". A la sala hi havia la periodista, el cap de gabinet, l'adjunt al cap de gabinet, Laura Borràs, Dalmases i la periodista. També nega que intimidés ningú, que insultés o que colpegés algun moble.

Un informe "preocupant"

Romà ha dit que els detalls de l'informe són "preocupants" i condemnen les "ingerències i coaccions". Per tot plegat, prendran mesures que protegeixin els professionals. Contemplen "possibilitats de mecanismes, si cal, anònims". Tot i que no ha concretat gaire més, la presidenta de la CCMA ha dit que una possibilitat és limitar el nombre d'acompanyants dels entrevistats, i prendre "mesures" perquè "els professionals se sentin lliures i amb tranquil·litat de cara a les entrevistes que fem". Romà ha evitat valorar si Dalmases va infringir o no el codi de conducta.

Per la seva banda, Gras ha dit que els fets amb Dalmases són "absolutament aïllats". "Gent que surt descontenta d'entrevistes n'hi ha molta, però hi ha certs límits que, segons la productora, s'han traspassat i no es poden traspassar", ha afegit. El director de la televisió pública també ha defensat l'acció de TV3 en tot moment: "No podíem prendre actuacions si no sabíem la magnitud [de l'incident]". "Si ens diuen que no té cap importància i que la persona no vol dir res, quina investigació volen que obrim?".

En tot cas, ha dit que es "reforçaran les mesures" per evitar que això passi a cap altre programa. També ha dit que una opció de noves mesures és "aplicar als convidats els codis ètics que s'apliquen als treballadors".

Les crítiques dels grups

Des dels comuns, Susanna Segovia ha reclamat més mesures i ha expressat que no entén com TV3 no va prendre més mesures en el moment en què van passar els fets. De fet, ha acusat Gras de "deixadesa de funcions" i ha augurat que, si el cas no s'hagués publicat a 'Nació digital' i a 'Eldiario.es', segurament no se n'estaria ni parlant.

El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha dit que no li convencen gens les explicacions de Romà ni de Gras. Ha qualificat l'informe de "deficient" en quant a informació, i ha demanat "una investigació a fons". "La resposta no està a l'altura", ha resumit.

La diputada d'ERC Jenn Díaz ha donat "tota la credibilitat" a les informacions sobre l'esbroncada de Dalmases: "Si després de la investigació ens n'hem de desdir, ja ho farem". I ha qualificat la decisió de "molt desagradable": "Si aquests fets es proven, és d'una gravetat inusual i ho considerem inadmissible".

Nacho Martín Blanco (Cs) ha considerat "inadmissible" l'actitud de Dalmases, i ha reclamat "una resposta contundent des del Parlament i la CCMA". La diputada del PSC Beatriz Silva ha dit que l'episodi "fa molt mal a la imatge de la tele", i des de Vox, Alberto Terradas ha qualificat els fets de "perplexos".

El Grup Barnils expulsa Dalmases per vulnerar "greument" els seus principis

La junta del Grup de Periodistes Ramon Barnils, reunida excepcionalment aquest divendres, ha decidit per unanimitat expulsar el soci Francesc de Dalmases després d'obrir-li una investigació i un expedient sancionador arran dels fets ocorreguts en acabar el programa 'FAQS' a TV3 el 9 de juliol passat, segons ha explicat el president del grup, Enric Borràs. La junta, després d'analitzar les versions dels dos principals implicats, considera que els fets ocorreguts constitueixen una "vulneració greu" dels estatuts del Grup Barnils i de les finalitats de l'associació, que són, entre d'altres, "defensar un periodisme crític, independent i rigorós i combatre el dirigisme, la censura i l'autocensura als mitjans de comunicació".