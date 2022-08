El director Cesc Gay presentarà la seva nova comèdia, Historias para no contar, al Festival Internacional de Cinema de Toronto, que es fa a partir del 8 de setembre. No serà fins al 25 de novembre, però, que la pel·lícula, amb participació de TV3, RTVE o Movistar+, arribi a la gran pantalla.

El novè treball de Gay és un film coral de cinc relats que, en paraules del director, estan «centrats en la vida sentimental dels protagonistes i explicats amb ritme i acció, en un to d’humor molt àcid». Així, Historias para no contar narra situacions com «trobades inesperades, moments ridículs o decisions absurdes» on l’espectador pot veure’s reconegut i recordar moments que prefereix «no explicar o oblidar». Tot plegat, amb una «mirada compassiva per la incapacitat per governar les nostres pròpies emocions».

El repartiment compta amb grans noms com els d’Antonio De la Torre, Maribel Verdú, Jose Coronado, Quim Gutiérrez, Javier Rey, Verònica Echegui, Alex Brendemühl, María León, Nora Navas, Chino Darín o Alexandra Jiménez.