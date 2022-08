Participar en el <strong>Festival d’Eurovisió</strong> mai és sinònim d’arribar a l’èxit al món de la música. Tot i que molts han triomfat després de passar pel certamen europeu, d’altres han decidit emprendre altres camins laborals, com és el cas d’Eden Alene. La representant d’Israel en els anys 2020 i 2021 ha deixat aparcada la seva carrera artística per treballar com a cambrera en una cafeteria de Tel Aviv.

«Eden vol descansar de la música i l’actuació. Ella ha deixat d’actuar. Ella simplement va renunciar, va rebutjar ofertes per molts diners», assegura una font molt pròxima a la cantant en declaracions per al mitjà <strong>Aurora-Israel</strong>, que també afegeix que porta dos mesos al seu nou lloc laboral. Aroma Music, la discogràfica en la qual estava Eden Alene, va declarar que tant la companyia com ella van prendre la decisió consensuada de no estendre la seva vinculació professional: «Va ser alliberada del segell. Li desitgem bona sort i èxit en el futur». De moment, Eden Alene ha sigut l’última cantant que ha aconseguit que Israel es classifiqués a la gran final d’Eurovisió. L’any 2021, l’artista del país hebreu va aconseguir la 17a posició amb el tema ‘Set me free’ (Allibera’m) gràcies als 93 punts que va acumular a la gala de dissabte, rebent únicament la màxima puntuació del televot de l’Azerbaidjan.