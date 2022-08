Predator, l’horrible alienígena que caçava humans per pur plaer, va debutar a la gran pantalla fa més de trenta anys, però encara inspira noves pel·lícules. És el cas de Prey, l’últim gir de la franquícia que pot veure’s a Disney+, un film rodat en llengua comanxe i que succeeix el 1719.

Dan Trachtenberg (un dels directors de la sèrie The Boys), s’ha encarregat del retorn del mític personatge i afirma que no es tracta ni d’una preqüela de la cinta protagonitzada per Arnold Schwarzenegger el 1987 ni d’un relat sobre els orígens del mític extraterrestre. «Està ambientada 300 anys abans de l’original, i per això, tècnicament, seria una preqüela seva, però crec que destaca per si sola com una pel·lícula d’aventures i terror que segueix la tradició de Predator», va explicar a EFE abans que s’estrenés el film a Hulu i Diseny+, aquesta mateixa setmana.

Difícil d’acotar com una pel·lícula de ciència-ficció, aventures o terror, la cinta original va guanyar-se l’estatus de clàssic presentant una violenta lluita entre un depredador alienígena tecnològicament avançat i un exèrcit armat de testosterona encapçalat per Schwarzenegger, Elpidia Carrillo i Bill Duke. La idea va quallar: van rodar-se’n tres seqüeles i llavors va arribar la trilogia que enfrontava «Predator» i «Alien», una altra de les icones del gènere els anys 80. En el seu retorn el 2022, Prey conserva el sanguinari extraterrestre de les pel·lícules originals.

«Vaig preguntar-me, i si comptem amb un heroi mai vist abans? I vaig pensar els EUA sempre han relegat els indígenes a papers secundaris o de dolents», explica el director, que, a més, va voler que la protagonista fos una dona. Així, explica la història de Naru (Amber Midthunder), guerrera comanxe obsessionada a demostrar el seu valor que descobreix una nova amenaça i, sense que quasi ningú la cregui, s’enfronta amb pocs recursos a un ésser desconegut i molt més avançat.

Prey va gravar-se tant en anglès com en comanxe, i pot veure’s en les dues llengües.