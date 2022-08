The Walt Disney Company va anunciar aquest dimecres que suma 221,1 milions de subscriptors a les seves plataformes de 'streaming' arreu del món, i supera per primera vegada Netflix, que compta amb 220,6 milions d'abonats al seu servei. Tanmateix, la posició de Netflix com a plataforma líder no perilla, ja que la factoria Disney reparteix la seva oferta entre diverses marques: la internacional Disney+ (152,1 milions), la nord-americana Hulu (46,2 milions) i l'esportiva ESPN+ (22,8 milions).

Així i tot, el creixement de Disney en el mercat de l''streaming' contrasta amb la situació del seu principal competidor, que arrossega dos trimestres amb pèrdua de clients i es planteja mesures com cobrar un extra per compartir comptes o introduir publicitat en la subscripció més barata.

Per la seva banda Disney, malgrat que continua sumant abonats, és aliena als problemes de rendibilitat que les plataformes audiovisuals de pagament estan trobant en un mercat cada vegada més saturat. Els seus tres serveis han donat uns resultats fluixos en l'últim trimestre, sobretot a causa d'uns costos més grans de programació i producció, i han deixat una pèrdua combinada de 1.100 milions de dòlars. Per això, la companyia va avançar que el 8 de desembre aplicarà una nova estructura de preus per fer rendible el negoci de 'streaming', que encarirà els plans actuals, inclourà opcions més barates amb publicitat i oferirà nous paquets.

Des que Disney+ es va llançar fa tot just dos anys, el conglomerat empresarial més important de Hollywood ha centrat la seva estratègia a atraure clients a la seva plataforma de 'streaming', dominada pel llançament de ficcions de marques tan potents com Marvel i Star Wars. Així mateix, durant la pandèmia va estrenar directament per 'streaming' cintes d'estudis tan importants com Pixar ('Luca', 'Onward') i Disney Animation ('Raya and the Last Dragon'), cosa que va impulsar el seu nombre d'abonats.

En el seu informe de resultats, The Walt Disney Company va indicar que ha guanyat 2.983 milions de dòlars en els últims nou mesos, un 62% més respecte al mateix període de l'any anterior, impulsat majoritàriament pels seus parcs d'atraccions.