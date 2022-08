‘Espejo Público’ ha entrevistat aquest matí la Lola, una ‘tiktoker’ famosa per indignar-se amb els vídeos d’altres usuaris preparant paelles. El programa ha acompanyat la dona a un mercat per explicar els ingredients de la veritable paella valenciana, que són: «la tabella, el garrofó i la ferraúra».

«Els preus són una mica alts», ha reconegut ella. La ferraúra ésuna varietat de mongeta tendra que a causa de la calor sufocant d’aquest estiu està escassejant. «No n’hi ha perquè quan surt la flor en comptes de granar cau per la calor» explica la responsable de la parada de verdures al mercat. Una opció més econòmica seria utilitzar «bajoqueta perona».

Després d’això, la Lola s’ha adreçat a la carnisseria per buscar el pollastre i el conill, esperant també trobar-se amb preus una mica alts. Ha sigut llavors quan ha explicat que en l’antiguitat s’utilitzava un ingredient més barat: «Quan no es pugui ens tocarà fer com en l’antiguitat, en l’època del meu pare i el meu avi, anar a la sèquia a caçar rates».

La seva confessió causava estupor entre Lorena García i els col·laboradors: «Abans la paella portava rata, no l’he tastat i espero que no em toqui», ha comentat la Lola.