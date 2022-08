Tres anys després que acabés Joc de Trons, la seva esperada preqüela, La Casa del Dragón, està a punt per estrenar-se d’aquí a una setmana, el 22 d’agost. És una de les sèries que més il·lusió i expectatives genera aquest any a l’audiència i estarà basada en l’argument del llibre Foc i Sang (2018), de George R.R. Martin. La nova ficció tractarà com 300 anys abans dels fets que narra l’original, la Casa Targaryen entra en una guerra civil.

D’aquesta manera, l’espectacle comença amb el rei Viserys Targaryen (Paddy Considine) davant el dilema d’escollir un hereu. Els dos candidats són la seva obedient filla Rhaenyra (Emma d’Arcy) o el seu germà, rebel i violent, el príncep Daemon (Matt Smith). «Hi ha tantes coses en les quals en Daemon se’n surt amb la seva perquè és el germà del rei», va explicar Considine a una entrevista a Reuters. «No és fins que em trenca el cor amb les seves paraules que jo actuo», va afegir. El quid de la sèrie, però, radica en la relació entre la princesa Rhaenyra i Alicent Hightower (Olivia Cooke). Les dues eren molt properes fins que la mare de la princesa va morir i Alicent va casar-se amb el rei Viserys per converitr-se en reina i exigir, llavors, que els seus fills esdevinguessin els hereus al tron. «Vas allà des (del punt de vista) de dues dones per primera vegada. És un programa que interroga el patriarcat, la misogínia i el poder», va dir Emma d’Arcy, que fa de princesa quan és gran en una història que engloba diverses generacions dels Targaryen. Alguns fans de la sèrie original de Joc de Trons van criticar-ne el final, però el cocreador de La Casa del Dragón, Ryan Condal, va explicar que, aquest cop, ja ho tenen tot present per mirar de convèncer tothom: «Tenim un pla per davant, però la idea principal és explicar la històriaque el llibre ens dona, en comptes de quedar-nos més estona de l’esperada, sortir i deixar el públic amb ganes de veure una mica més.