RTVE obre el càsting per escollir el representant d’Espanya al <strong>pròxim festival d’Eurovisió Junior el 2022</strong>. Des d’aquest 16 d’agost i fins al pròxim 15 de setembre, els nens i nenes d’entre 9 i 14 anys que vulguin participar en el certamen europeu hauran de completar un formulari a la web de la cadena pública.

A més de les dades del nen o la nena que aspiri a representar Espanya i de l’autorització firmada amb el consentiment dels dos progenitors, l’artista júnior haurà d’enviar dos vídeos cantant en què tindrà l’oportunitat de demostrar les seves habilitats vocals i interpretatives.

¡Ya está abierto el casting online para representar a España en Eurovisión Junior 2022! 🤩



El plazo para presentar la solicitud estará abierto hasta el próximo 15 de septiembre.



¡Te contamos todos los detalles! https://t.co/wZ8QZyQ8XA — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) 16 de agosto de 2022

Una vegada s’acabi el termini de presentació de sol·licituds, una comissió de valoració integrada per professionals d’RTVE seleccionarà els intèrprets més adequats per a aquesta gran cita, que se celebrarà l’11 de desembre a Erevan (Armènia). Els finalistes seran citats per a un càsting presencial, que se celebrarà a Madrid, previsiblement a finals de setembre.

Després del càsting presencial, la comissió tindrà un màxim de 10 dies per valorar tots els candidats i elegir-ne un. Una vegada això passi, RTVE assignarà al candidat o al grup escollit diverses propostes de cançons, entre les quals s’elegirà la que representarà Espanya a Eurovisió Junior 2022.

Durant el mes d’octubre, es gravarà la cançó i el videoclip del tema triat per al festival, que RTVE entregarà a la Unió Europea de Radiodifusió (UER) abans del 4 de novembre.

La XX edició del certamen infanti se celebrarà diumenge 11 de desembre a partir de les 16.00 hores a Erevan, capital d’Armènia. Serà al recinte Karen Demirchyan, un estadi cobert situat a la mont Tsitsernakaberd, inaugurat el 1893 per allotjar grans concerts i competicions esportives.

Fins al moment, catorze països ja han confirmat oficialment la participació: Albània, Bulgària, Espanya, França, Geòrgia, Irlanda, Itàlia, Macedònia del Nord, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, Sèrbia i Armènia, l’amfitriona.