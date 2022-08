Las tres puertas tindrà una segona temporada a TVE. La corporació va renovar el format d’entrevistes presentat per María Casado, tot i que amb una gran novetat: s’emetrà a una altra cadena. Antonio Banderas, productor de l’espai, va confirmar que les emissions del programa passaran a fer-se a La 2, on tindrà menys pressió pel que fa a l’audiència. «Crec que serà el seu espai natural, el millor lloc on pot estar el programa. Amb Las tres puertas no busquem audiència, sinó fer una televisió de qualitat», va explicar l’actor.

Tot i que el format va registrar, en els seus primers programes, xifres al voltant del 6% de share, la seva audiència va créixer progressivament amb el pas de les emissions fins a arribar a quotes de pantalla del 7’3% en entrevistes amb Mercedes Milá, Vanesa Martín i Carlos Herrera. L’espai no ha destacat per tenir unes grans xifres d’audiència, però sí per unes molt bones crítiques i una excel·lent manera de fer, cosa que li ha servit per poder mantenir-se a la pantalla.