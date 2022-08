Aquest dissabte molts usuaris del servei d’streaming per La Liga de Movistar Plus+ i DAZN van reportar problemes per veure el partit entre el Barça i el Rayo Vallecano. Els subscriptors es trobaven que la web no els permetia connectar-s’hi durant la primera part. Les dificultats van repetir-se, sobretot, quan es volia accedir a DAZN a través de Movistar+, ja que s’obligava als ja abonats a pagar la quota d’un servei que ja tenien contractat i crear-se un compte a l’altra plataforma.

El servidor havia caigut, però la companyia de Telefónica va evitar que els errors no es repetissin en les jornades de diumenge i dilluns. Segons Movistar Plus+, els seus clients «no van poder activar l’accés a DAZN en dispositius per problemes tècnics de la plataforma aliens a Movistar». Sigui com sigui, les complicacions no van reaparèixer la resta de partits, i ara els canals de DAZN a Movistar seran a la mateixa graella que la resta del seu catàleg, amb accés lliure pels subscriptors. Així mateix, podran trobar-se des de la pàgina web i «en tots els dispositius».