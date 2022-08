La producció de la sèrie Superman & Lois està buscant un nou actor en el paper de Jonathan de cara a la pròxima temporada que rodarà. És un rol clau, ja que es tracta del fill de Clark Kent i Lois Lane en una sèrie que mostra la vida familiar del personatge. Tot plegat, després que Jordan Elsass, que s’encarregava de donar-li vida, hagi decidit deixar de fer-ho en unes circumstàncies que no estan del tot clares. El mitjà Deadline, però, ho explica pels problemes de salut mental que podrien estar afectant l’actor i la seva feina interpretativa. En el comunicat emès per Warner Bros, tan sols es deia que Elsass «no tornarà a la tercera temporada per motius personals».