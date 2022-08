La nova temporada televisiva que arrencarà al setembre es presenta intensa a Catalunya. Després de <strong>fitxar Vicent Sanchis i Pilar Rahola,</strong> 8TV ha tancat el fitxatge de Gabriel Rufián, segons ha conegut en exclusiva <strong>YOTELE. </strong>

El diputat d’ERC i alcaldable per a Santa Coloma de Gramanet ha arribat a un acord amb la cadena liderada per Nicola Pedrazzoli per emetre en exclusiva ‘La Fábrica’, el programa que emet a YouTube amb alt índex de repercussió.

Segons la informació a què ha tingut accés aquest portal, la televisió autonòmica passarà a produir i emetre l’espai en exclusiva, i ocuparà l’horari de màxima audiència dels diumenges (22.00 hores). D’aquesta manera, 8TV confirma la seva aposta per la informació de proximitat i l’actualitat política per al curs vinent televisiu.

Tot i que el format mantindrà la seva essència, en la seva nova etapa adquirirà elements més propis de la televisió convencional. A partir d’ara, ‘La Fábrica’ emetrà tres entrevistes al mes des de l’escenari que ha estat utilitzant fins ara i el quart es realitzarà des d’un lloc diferent de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Gabriel Rufián entrevistarà cada setmana un personatge diferent del panorama espanyol, que podran ser actors, cantants, polítics, empresaris o youtubers, entre d’altres.