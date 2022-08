L’exfutbolista Paulo Futre es troba estable després de ser hospitalitzat a Lisboa el diumenge. El portuguès se sentia malament després del funeral de la seva mare i se’l va sotmetre a un cateteretisme per un problema cardíac. Afortunadament, tot i seguir ingressat, Futre va confirmar a través de les xarxes que li queden «molts partits per jugar»

Al llarg de la seva celebrada carrera, en va disputar molts, convertint-se en una llegenda de l’Atlètic de Madrid. Per això, Movistar Plus+ emetrà demà, a les 22h, l’Informe Plus+ que recorda el fitxatge de l’estrella lusa pels matalassers. Paulo Futre, el portugués és un homenatge al futbol de l’exinternacional fins que esdevé escut i bandera de l’afició. Ho fa 35 anys després de la seva arribada al club l’estiu de 1987, quan era el jugador més desitjat del moment i venia de proclamar-se campió d’Europa amb el Porto.

El documental narra anècdotes com la primera trobada de Futre amb Jesús Gil, llavors candidat a presidir l’Atlètic, que va reconèixer el jugador perquè duia el nom escrit a les xancletes i va trigar mitja hora a convèncer-lo per fitxar.