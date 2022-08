‘Alcarràs’, de Carla Simón; ‘As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, i ‘Cinco lobitos’, d’Alauda Ruiz de Azúa, han sigut les tres pel·lícules que han preseleccionat els acadèmics per representar Espanya als Oscars. Com bé ha dit el president de la institució, Fernando Méndez-Leite, ha sigut un any amb un nivell especialment alt i eren moltes les possibles candidates que n’han quedat fora, com ‘Un año, una noche’, d’Isaki Lacuesta, ‘En los márgenes’, de Juan Diego Botto, i ‘La maternal’, de Pilar Palomero.

'As Bestas', va tenir la seva 'première' en el passat Festival de Cannes i constitueix un 'thriller' rural poderós, amb una atmosfera de tensió i incomoditat progressiva i amb grans interpretacions dels francesos Marina Foïs, Denis Menochet i l'espanyol Luis Zahera. Finalment, l''opera prima' d'Alauda Ruiz de Azúa, 'Cinco lobitos', s'ha convertit en una de les favorites del públic espanyol, per narrar amb gran delicadesa i transparència la maternitat i les relacions maternofilials. Els acadèmics han hagut de valorar 42 títols, els estrenats entre l'1 de gener i el 30 de novembre del 2022. La pel·lícula que finalment s'encarregarà de representar Espanya en la pròxima edició dels premis de l'Acadèmia de Hollywood es coneixerà el 13 de setembre.