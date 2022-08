Catalunya Ràdio s’ha proposat remuntar les seves tardes, franja que s’havia distanciat molt quant a audiències respecte del seu gran competidor, Jordi Basté i el seu ‘El món a RAC1’. Per dur a terme aquesta missió estrena aquest dilluns ‘La tarda de Catalunya Ràdio’, un magazín sense complexos presentat per Elisenda Carod, fins ara a ‘L’Apocalipsi’, i Òscar Fernàndez, que durant molts anys ha estat al capdavant de ‘Catalunya Migdia’. Que és un programa desacomplexat ho demostra que hagin fitxat Jorge Javier Vázquez, un personatge d’èxit televisiu, però lligat al cor i a la ‘televisió porqueria’, perquè parli de llibres. Perquè, asseguren, és un gran lector i superintel·ligent. I alhora obren Catalunya Ràdio a un altre tipus d’oient.

Elisenda Carod: A través de Belén Esteban jo sabia que tenien un grup de WhatsApp on comenten llibres. Jorge Javier és molt lector i vam pensar: seria com un canvi de paradigma tenir Jorge Javier recomanant llibres. Perquè som conscients que és una altra realitat que normalment no escoltem a Catalunya Rádio. I Jorge Javier va dir: «Estic encantat de parlar de llibres, però també m’agradaria parlar de les meves històries».

Òscar Fernàndez: No sabem ben bé de què parlarà. Però sempre és algú que té una visió diferent sobre molts temes, perquè ningú té l’èxit que ha tingut si no té un fons, un bagatge. Jorge Javier és un tio superintel·ligent, molt llest, que domina el món de la televisió i de la xafarderia, però també de la política, de la societat... Té opinió sobretot. I el volem escoltar. I sobretot treure’l del seu paper habitual a veure quines reflexions ens pot donar.

E. C.: Treure’l del paper habitual a ell i exposar l’audiència a un altre tipus de veu que habitualment no escoltem a Catalunya Ràdio. Jo l’he qualificat de la nostra peculiar ‘taula de diàleg’, perquè és cert que no podem negar que hi ha una gran part de gent que veu els seus programes i creiem que pot ser molt interessant fer un acostament de postures en aquest sentit.

I de passada captar un altre tipus d’oient.E.C. : És clar, a nivell estratègic, però també per interès particular. Com deia Òscar, és un tio que llegeix molt, és molt culte i té moltes coses a dir.

Ò. F. : La gent se sorprendrà perquè veurà un altre Jorge Javier. Perquè la gent pensa que és només el ‘cor’, la ‘televisió porqueria’ ... Però no.

E. C. : I va en la línia de posar persones que coneixes d’un àmbit perquè parli d’altres temes. Perquè funcionem molt per categories. Aquest personatge: el ‘cor’. Aquest personatge: ‘televisió porqueria’. I té molt a dir. Tots som polifacètics. I també la gent que surt a la televisió i la ràdio.

¿I com porten això d’haver d’enfrontar-se al ‘monstre’?E. C. : ¿Al ‘monstre’? ¿A Jorge Javier? (riu)

Ja sé que fa broma. Saben molt bé a quin ‘monstre’ em refereixo: al de les audiències. A Jordi Basté.

Ò. F. : No pensem en això. Intentarem fer un programa del qual quedem satisfets i ens ho passem bé i la gent, també. I a partir d’aquí necessitarem un rodatge. El primer objectiu és estar còmodes.

E. C.: Pensava que diries sobreviure.

O. F.: (Riu) Això ho dono per descomptat. Però plantejar-nos ara competir o ser líders és una tonteria. No ho serem.

E. C.: Primer assentes les bases, fas bé la infraestructura; després et poses a fer filigranes i poses la decoració i els mobles, i quan tens tot això et dediques a fer festes: fer un bon programa de ràdio, el que es mereix Catalunya Ràdio i el que intentarem fer junts. Jo intentaré aprendre molt de la gent de la casa i d’Òscar, que en sap molt, d’haver fet ‘Catalunya Migdia’, entre molts altres programes, i aportar aquesta visió més humorística i desenfadada del format d’entreteniment que he fet fins ara. Intentar aportar i aprendre molt. Crec que som un equip molt interessant.

Ò. F. : Una barreja interessant.