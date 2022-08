Aquest divendres, el mateix dia que es donava a conèixer el nou <strong>fitxatge estrella de RAC1, Pablo Iglesias</strong>, que s’incorpora a la tertúlia del programa de Jordi Basté, Catalunya Ràdio donava a conèixer les novetats de la temporada, entre les quals destaquen, a més del reforç de les seves tardes, el fitxatge de Jorge Javier Vázquez per parlar de llibres i de la vida i la creació d’una radionovel·la 360, amb text d’Albert Sánchez Pinyol i un elenc de reconeguts actors.

L’emissora pública catalana, que continua apostant per «la ràdio audiovisual», concepte que presideix l’espot de la temporada («La ràdio que es veu, és veu»), continua deixant el seu programa estrella matinal ‘Els matins de Catalunya Ràdio’ a les mans de Laura Rosel, que el presenta des de la temporada passada, quan Mònica Terribas el va abandonar sorprenentment. «La passada temporada el vam haver de preparar amb 10 dies de marge, molt poc temps», ha assenyalat la periodista en la presentació, en al·lusió a aquest sobtat relleu.

El programa ha incorporat nous col·laboradors i ha experimentat canvis a l’última franja, que ara ocuparà ‘L’última hora’, en la qual Quim Morales (fitxat de RAC1), Joel Díaz i Charlie Pee repassaran la jornada en clau d’humor.

Reforç de les tardes

Per a la franja de la tarda, ocupada abans per ‘Estat de Gràcia’ i ‘APM?’, l’emissora ha presentat un nou magazín, ‘La tardade Catalunya Ràdio’, que haurà de competir amb el «monstre» de les audiències, Jordi Basté, a RAC1, per això ha apostat per dos periodistes que han mostrat la seva solvència: Òscar Fernàndez i Elisenda Carod.

Fernàndez era al capdavant de ‘Catalunya Migdia’ –càrrec que exercirà a partir de dilluns Gemma Bonet–, i Carod formava part del trio femení de ‘L’apocalipsi’. El magazín, que barrejarà sense complexos informació, entreteniment i humor, comptarà amb un fitxatge sorpresa: Jorge Javier Vázquez, que col·laborarà parlant de llibres i de «la seva visió del món», ha explicat Carod.

Un altre plat fort de la temporada serà la recuperació del concepte de radionovel·la amb la primera sèrie de ficció en àudio immersiu de Catalunya Ràdio, amb una història original d’Albert Sánchez Piñol (‘Victus’, ‘La pell freda’), dirigida per Santi Faro, i un repartiment d’actors de prestigi: Pere Arguillué, Nausica Bonnin, Lluís Marco, Pep Antón Muñoz i Artur Busquets. La direcció artística va a càrrec de Dolors Martínez, experta en l’antic format de radionovel·les.

Àudio binaural ‘La Torre de Vidre’, com es titula (i la raó per la qual es va presentar a la premsa al pis 25è de la Torre de les Glòries, abans Torre Agbar), és una producció en àudio binaural, és a dir, que se sent per les dues orelles (de l’impactant so s’encarrega l’equip d’Identidad Sonora), amb un marcat caràcter cinematogràfic. «És una història que canvia la càmera pel micro», ha comentat Sànchez Piñol. L’inquietant relat està ubicat en una Barcelona postapocalíptica en la qual no queda gairebé ningú. «Només regna la soledat», ha dit l’autor. I està plena de perills, monstres i intrigues existencials. El so envoltant farà que la imaginació de l’oient faci la resta. El ‘podcast’ encara no té data d’estrena.

Fora d’això, continuaran programes d’èxit com ‘El búnquer’, un espai d’humor irreverent, amb Peyu, Jair Domínguez i Neus Rosell. També segueix al capdavant d’ ‘El suplement’ Roger Escapa, presentador ja de quatre temporades –«tot i que el programa compleix 34 anys, la mateixa edat que jo», ha comentat–, que omple d’actualitat i reportatges els caps de setmana. Ràdio que es veu i s’imagina.