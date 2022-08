«Els anells de poder» mostra un univers Tolkien ple de diversitat

La nova sèrie d’El senyor dels anells: Els anells de poder, que s’estrena a Prime Video a les tres de la matinada de l’1 al 2 de setembre, ha mostrat que la fantasia de J.R.R. Tolkien està plena de diversitat. Així ho demostra la participació d’actors com ho són l’afroiraniana Sophia Nomvete i el porto-riqueny Ismael Cruz.

«És la nostra missió prendre l’excel·lència del món de Tolkien per posar-la al món i dir que aquesta és la visió de la societat per a les pròximes generacions», va comentar Nomvete, que dona vida a la princesa Disa, durant una conferència de premsa amb mitjans mexicans, després d’adonar-se que, gràcies a les ficcions, la gent s’educava i formava opinions sobre certs temes. «Abans pensava que havíem de prendre de la societat coses per plasmar-les al món fantàstic, però m’he adonat que és al revés i que és la nostra responsabilitat en realitat adonar-nos que és de la ficció que es nodreix la societat», va esmentar. Per això va celebrar l’obertura de la sèrie en aquest tipus de temes i va considerar que no es tracta d’una situació forçada i que no es contraposa amb l’univers creat per l’escriptor britànic: «Crec que no hi ha diferència amb els llibres, els llibres són el món, la fantasia, són una immensitat de races i visuals inventats per Tolkien i tot això s’obre a la interpretació, i aquest és el plaer de la fantasia i la realitat».

Així mateix, Cruz, que serà Arondir, el primer elf llatí de la història, se sent orgullós de poder mostrar el poder de la comunitat hispana en una superproducció. «Més enllà dels llibres, nosaltres [els llatins] existim, jo existeixo, nosaltres som aquí, el que em sorpren és el fet que no haguéssim tingut abans l’oportunitat d’existir en aquest tipus de mons. Entenc que és el meu dret com a humà ser capaç d’experimentar la màgia i qualsevol professió», va assegurar. També va argumentar que si el tema generava converses «tan apassionades» arreu del món, era perquè «encara queda molt per fer». «Hi ha d’haver discussions en els estudis i les productores, però també han de passar en les nostres pròpies cultures i societats», va tancar Cruz.