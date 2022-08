El curs televisiu arrenca amb una important novetat en els serveis informatius de TVE. Ana Blanco, presentadora de la primera edició de Telediario, no tornarà a posar-se al capdavant de l’espai quan torni de vacances. La periodista, rostre històric de RTVE des de fa 30 anys, continuarà vinculada a la corporació pública amb un nou projecte del qual encara no n’ha transcendit cap detall.

Segons avança ECD i ha verificat YOTELE, ha sigut Blanco qui ha pres aquesta decisió perquè estava «cansada» de presentar els informatius, funció que ha exercit des que va arribar a la cadena pública el 1990. Per aquesta raó, la comunicadora va decidir pactar amb la direcció la seva sortida d’aquesta àrea abans d’agafar-se unes setmanes de vacances que estan a punt de finalitzar.

Tot i que Blanco continuarà a TVE amb un nou programa, el ‘Telediario’ perd una de les seves cares més reconeixibles. Al llarg de la seva extensa trajectòria en la corporació, ha presentat l’informatiu en gairebé totes les franges horàries i ha estat al capdavant de molts especials, com els dedicats al primer aniversari de la mort de la princesa Diana de Gal·les. També ha retransmès en directe els casaments de les infantes i del príncep d’Astúries, diversos debats i els informatius de les diferents convocatòries electorals.

En aquestes més de tres dècades també ha sortit de plató per viatjar a ciutats com Roma per informar des d’allà de la mort del papa Joan Pau II. També es va traslladar fins a Washington per retransmetre les eleccions de Barack Obama i Donald Trump i fins i tot va viatjar a Nova York pel desè aniversari dels atemptats de l’11-S, que ella mateixa va relatar en directe en el ‘Telediario’ més llarg de la història.