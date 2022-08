L’estrena de ‘Cristina de Borbón, rota de amor’ no va complir aquest diumenge les expectatives a Telecinco. L’especial presentat per Diego Losada va millorar les dades que va registrar el cine fa set dies, però va quedar per sota de les ofertes d’Antena 3 i TVE a l’anotar un fred 9,9% de quota de pantalla i 766.000 espectadors.

El lideratge se’l va emportar un diumenge més ‘Infiel’, que malgrat perdre 1,4 punts, va assolir un destacat 14,7% amb 1.440.000 televidents a la cadena principal d’Atresmedia. Bones dades també per a La 1 amb un nova emissió de ‘Mula’: la cinta dirigida i protagonitzada per Clint Eastwood va aconseguir un gran 13,7% i 1.467.000 dins de ‘La pel·lícula de la setmana’. Molt més a sota van quedar els segons canals dels grans grups. La pel·lícula ‘Troia’ va donar un 5,1% i 503.000 espectadors a La Sexta, mentre que la reposició de ‘Cuarto milenio’ es va haver de conformar amb un 4,1% i 424.000 espectadors. A La 2, la pel·lícula Luz de domingo’ va convèncer el 3,1% i 314.000 espectadors. (En elaboració)