Després de convertir-se en un dels grans fracassos de Telecinco en la temporada estival, el concurs presentat per Christian Gálvez i Carolina Cerezuela s’acomiadarà aquesta setmana per la porta del darrere. La cadena posarà fi a l’agonia d’‘Esta noche gano yo’ durant el ‘late night’ de dimarts, 30 d’agost, després de no complir les expectatives d’audiència.

El canal principal de Mediaset emetrà la semifinal i la final del programa en una mateixa nit, a partir de les 00.10 hores. D’aquesta manera, els espectadors podran conèixer el guanyador del format entorn de les 03.00 hores de la matinada, segons es reflecteix en la programació de demà dimarts. Amb aquest moviment, Telecinco accelera el final d’‘Esta noche gano yo’ després de la seva ensopegada en la nit dels dimarts. El programa es va estrenar el 26 de juliol davant un poc prometedor 11,4% de quota de pantalla i poc més d’un milió d’espectadors, xifres que van empitjorar encara més en setmanes posteriors fins a anotar un 6,8% en la seva tercera entrega. Això va provocar que l’espai quedés relegat a la franja de late night, on tampoc ha aconseguit destacar en audiències. El 16 d’agost no va passar d’un 7% amb només 308.000 espectadors, mentre que la següent entrega va baixar fins a un 6,6% amb 336.000 seguidors. Unes xifres desastroses que posicionen el format com un dels grans fracassos de l’estiu. Així serà la final d’‘Esta noche gano yo’ En l’últim programa, els ‘Turquesa’ i els ‘Rubí’ s’enfrontaran en una trepidant prova de la qual sortirà un únic equip guanyador, que sumarà 10.000 euros més als diners que tingui acumulats al cove. Els cinc vencedors, més un ‘repescat’ de l’equip contrari –el que millor actuació hagi portat a terme al llarg de l’edició–, participaran individualment en les proves finals i s’aniran eliminant fins que només quedi el flamant vencedor del concurs, que guanyarà l’import acumulat al pot.