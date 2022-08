La nova temporada televisiva començarà amb un important canvi als serveis informatius de TVE. Ana Blanco, presentadora de la primera edició de Telediario, no tornarà a posar-se al capdavant de l’espai en tornar de vacances. La periodista, rostre històric de RTVE des de fa més de 30 anys, seguirà, però, vinculada a la Corporació pública a través d’un nou projecte sobre el qual, ara per ara, no ha transcendit cap mena de detall.

Tal com va avançar ECD, la mateixa Blanco ha pres aquesta decisió perquè estava «cansada» de presentar els informatius, una funció a la qual s’ha dedicat des que va arribar a la cadena pública l’any 1990. Per aquesta raó, la comunicadora va decidir pactar amb la direcció de TVE la seva sortida d’aquesta àrea abans d’agafar-se unes setmanes de vacances que ja estan a punt d’acabar. Tot i que Blanco seguirà a TVE amb un nou espai, el Telediario perdrà, d’aquesta manera, una de les seves cares més reconegudes. Al llarg de la seva extensa trajectòria amb la Corporació, la periodista ha presentat els informatius gairebé en totes les franges horàries i ha estat al capdavant de diverses edicions especials del programa. Destaquen, per exemple, la retransmissió dedicada al primer aniversari de la mort de la Princesa Diana de Gal·les, així com el directe dels casaments de les infantes i dels prínceps d’Astúries, a més a més dels nombrosos debats i, és clar, els informatius centrats en les diferents convocatòries electorals. Al llarg d’aquestes més de tres dècades la històrica presentadora també ha sortit del plató per a viatjar a ciutats com Roma, des d’on va informar de la mort del Papa Joan Pau II; o Washington, per a retransmetre les eleccions a la presidència nord-americana que van guanyar Barack Obama i Donald Trump. Blanco també va traslladar-se a Nova York en el desè aniversari dels atemptats de l’Onze de Setembre, que ella mateixa va encarregar-se de relatar en directe en el Telediario més llarg de la història del programa. Amb aquest adéu, Blanco fa un punt i a part en la seva trajectòria televisiva, seguint lligada a TVE.