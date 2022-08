La nova cúpula de TV-3 treballa a marxes forçades en la confecció de la nova temporada televisiva, sense deixar de banda els continguts per als més petits. La cadena autonòmica catalana ha dissenyat una nova programació per al Super3 per al qual ha fitxat David Its Me.

El jove ‘influencer’ català presentarà en directe un nou magazín diari amb Maria Bouabdallah, una altra coneguda creadora de contingut a les xarxes socials. El nou espai, que comptarà amb diferents col·laboradors i estarà produït per YouPlanet, tindrà com a principal objectiu que els nens i les nenes de Catalunya participin i interactuïn en el canal. La nova temporada al canal infantil i juvenil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals estarà basada en nous programes i sèries de producció pròpia, amb l’objectiu de millorar les seves dades d’audiència, com avança Tvienes i ha verificat YOTELE. En la nova temporada, l’estructura del Super3 quedarà dividida en una primera franja, denominada S3, que estarà dedicada a nens i nenes de zero a sis anys, intercalant noves sèries d’animació amb les ja habituals a la cadena, i un segon tram que es dirà X3, centrat en els nens a partir de 7 anys, que ja tenen capacitat per decidir el que els agrada veure i convidar-los a interactuar. Després del final de ‘La família del Super3’, Gestmusic produirà una nova ficció que narrarà les aventures d’un grup de quatre amics que comparteixen pis i es dediquen amb èxit a crear contingut a les xarxes socials. Cada personatge crearà contingut transmedia que es complementarà amb la ficció lineal.