TV-3 ha renovat la comunitat de veïns sense grans desnonaments, però sí amb inquilins que han canviat de pis. <strong>Ricard Ustrell abandona ‘Planta Baixa’</strong> i cedeix les claus de la que va ser casa seva durant tres anys a Agnès Marquès, mentre que Helena Garcia Melero s’ha emportat el seu ‘Tot es mou’ als migdies. Els que es muden, ja se sap, volen mobles nous, així que hi haurà canvis en els platós. Però la restauració més important afecta l’edifici, que no només passarà una capa de pintura per mantenir els fidels i captar nous públics, segons insisteix la cadena. Aquesta declaració d’intencions es materialitza en la seva clara aposta per l’entreteniment.

A aquesta tendència s’apunta Ustrell, que estrena un piset de solter on muntarà festes cada dissabte a la nit. Perquè aquell dia es posarà al capdavant de ‘Col·lapse’, un espai amb informació, però també música i entreteniment, per enviar un missatge vitalista. Així mateix, Eloy Vila agafa el seu cotxe per recrear, junt amb cinc famosos, les històries dels seus avis sobre la Guerra Civil en l’espai ‘Quanta guerra!’ . La polifacètica Marta Torné, a l’espera d’una altra edició d’‘Eufòria’, torna amb ‘Persona infiltrada’ (ben aviat, el dia 8).

Els inquilins que arriben

També arriben nous inquilins, per descomptat. El més noctàmbul, Joel Díaz, porta un ‘late’, ‘Zona Franca’, amb tots els ingredients clàssics del gènere però els conferirà la marcada personalitat que aquest còmic ha estat mostrant a Catalunya Ràdio. I els divertits Patrick Urbano, Serapi Soler i Juliana Canet, els divendres intentaran injectar una dosi d’optimisme amb el programa d’humor ‘Tot són problemes’.

També entren veïns que porten aires nous i són un clar exemple de «tasca associativa». Un d’ells és ‘Incidents’, un espai que proposa una manera nova de veure el teatre per televisió basat en una idea d’Andreu Buenafuente, amb quatre companyies de teatre independent, La Calòrica, Sixto Paz, El Eje i Companyia Solitària, que creguin quatre obres per a la tele. I en ‘Òpera prima’ el Liceu i el Raval s’alien per fer una òpera, ‘La gata perduda’, en la qual intervindrà un cor format per 300 persones procedents dels 11 cors amateurs del barri.

‘Realities’ sobre esportistes

També compartiran pis unes noies esportistes i, com que no posaran cortines a les finestres, es podrà veure el seu dia a dia en el ‘reality’ ‘Una de les nostres’, un programa que explora l’auge i l’efervescència de l’esport femení i que mostra una cara inèdita de les seves estrelles. Sobre un esportista va també el documental ‘L’equip del Juancar’, que està preparant la secció d’Esports de TV-3 fent un seguiment a l’extentrendor del Barça que lluita contra l’ELA.

I, és clar, segueixen els grans talents que donen prestigi a l’immoble i que gairebé tenen una placa a la façana, com Carles Porta amb els seus ‘Crims’, Quim Masferrer i ‘El foraster’ i Marc Ribas amb el ‘Joc de cartes’, a més de programes d’èxit com ‘Polònia’, ‘Zona Zàping’, ‘Sense ficció’, ‘30 minuts’, ‘Està passant’,’Cuines’, ‘Atrapa’m si pots’, la sèrie ‘Com si fos ahir’ ... I els informatius, sempre líders absoluts a Catalunya (dupliquen les audiències d’altres cadenes), on continuen al capdavant els veïns més ben informats: la matinera Adriadna Oltra, que segueix davant d’‘Els matins’, Núria Solè (‘TN comarques’), Xavi Coral i Raquel Sans (‘TN migdia’), Toni Cruanyes, ‘TN Vespre’ i Ramon Pellicer i Cristina Riba, ‘TN Cap de Semana’. I seguiran aquells veïns als quals, si parlen del temps a l’ascensor, s’ha de fer cas: Tomàs Molina, Gemma Puig i Eloi Cordomí.