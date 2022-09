TV-3 ha cuinat per a la temporada d’aquesta tardor una graella a la carta de la qual es repeteixen plats d’èxit ja provat, però també s’hi han afegit algunes interessants noves elaboracions. I l’ha presentat aquest matí amb els seus protagonistes cuinant en viu i en directe algunes receptes que han desenvolupat amb més o menys encert. La música, el menjar i el sexe són alguns dels ingredients d’aquests nous programes, entre els quals hi ha una sèrie, dos programes d’entreteniment, un divulgatiu d’alimentació, un ‘reality’ i un espai sobre sexualitat.

Per començar, ha recuperat la sèrie de ‘prime time’. ‘L’última nit del karaoke’ és una comèdia amb música protagonitzada per Roser Tapias, Àlex Maruny, Elisabet Casanovas, Paula Malia i Joan Dausà, entre una quarantena d’actors. A aquesta la segueix un altre programa musical, ‘Labanda sonora’, que fa un joc de paraules amb el seu presentador, Jordi Labanda i amb les cançons que interpretaran artistes, nous talents i cares conegudes a tall de karaoke.

Els dimecres, Anna Simon es posa al capdavant del nou ‘reality’ ‘Lloger a primera vista’, en el qual es mostrarà la convivència entre joves amb problemes per a independitzar-se i una persona gran, una espècie d’experiment sociològic que podrà seguir l’espectador. Així mateix, TV-3 estrena ‘El punt D’, un programa que parla de tot allò relacionat amb la sexualitat: els mites, els estereotips i tabús.

La nit dels dijous serà per a un ‘late night’ molt particular a càrrec d’Oriol Parreño, en el qual es barreja ficció i realitat. A ‘Fake night’ el presentador farà entrevistes als seus convidats en les quals es mostrarà una cara mai vista. I la de diumenge es destinarà a revisar els hàbits saludables amb ‘Dilluns començo’, un programa divulgatiu en el que Marta Vergés parlarà d’alimentació. Completen el menú, plats de sempre que mai fallen com ‘El foraster’, ‘Joc de cartes’, ‘Tot és mou’, ‘Polònia’ i ‘FAQS’, entre d’altres.