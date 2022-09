«Un nou mercat televisiu s’obre pas». Això va dir Pablo Romero, director de Runtime Espanya, en la presentació estatal de la nova oferta de cinema i sèries totalment gratuïta (finançada a través de la publicitat) que ja està disponible en app a més de cinc milions de llars gràcies a acords amb Samsung, Orange TV i Pluto TV.

Després de tenir èxit al mercat americà i dotze mesos de treball, la nova plataforma ja té una oferta de deu canals (set de cinema temàtic i tres de sèries) en què s’emetran els més de 1.000 títols amb què compta, de moment, la companyia. A més a més, aquestes pel·lícules i sèries podran veure’s a la carta a través de qualsevol dispositiu. Entre tots els títols que ofereix Runtime, destaquen algunes pel·lícules com Valkiria, amb Tom Cruise, Hachiko, amb Richard Gere, Una historia del Bronx, amb Robert de Niro, New York I love you, amb Christina RiccI o Las horas del verano, amb Juliette Binoche.

Accedir a Runtime és totalment a cost zero, i no cal, tot i que és possible fer-ho, registrar-se.