La coneguda actriu internacional Jane Fonda ha fet públic que té càncer. La intèrpret de sèries com ‘Grace and Frankie’ ha volgut reconèixer públicament que fa prop de mig any que està en tractament contra un limfoma de Hodking. També ha aclarit que està responent de manera adequada a la quimioteràpia per recuperar-se d’aquest tipus de càncer, que té una alta probabilitat de supervivència.

A través d’un missatge oficial, la mateixa Jame ho ha revelat i s’ha mostrat animada i amb ganes de fer front a la malaltia: «Fa sis mesos que estic fent químio i estic suportant els tractaments bastant bé». «Una cosa que m’ha mostrat ja és la importància de la comunitat. D’engrandir i aprofundir en la comunitat per no estar sol», ha afegit sobre els ensenyaments que està adquirint en el tractament. En el missatge la intèrpret ha ressaltat la importància de la sanitat pública i ha carregat contra el sistema sanitari als Estats Units. Jame ha reconegut que està millorant en diversos aspectes després de conèixer que tenia la malaltia: «M’ha ensenyat la importància d’adaptar-se a noves realitats», ha ressaltat en les seves paraules.