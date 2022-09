Fina Brunet, un dels rostres històrics de TV-3, ha commocionat el públic català a l’anunciar aquest diumenge que té un tumor cerebral. Brunet va debutar a la tele catalana el 1986 com a presentadora del ‘TN Cap de setmana’. Des d’aleshores ha estat en programes icònics de la TV autonòmica, com ‘Tres senyores i un senyor’ (junt amb Gemma Nierga i Susanna Griso).

Aquest diumenge, Brunet ha sigut entrevistada a ‘El suplement’, programa de Catalunya Ràdio, i ha anunciat el càncer que té i explica com afronta aquest episodi complicat de la seva vida.

A la tardor del 2021, en plena pandèmia de covid, li va ser detectat un tumor cerebral. El càncer li afectava la parla i la memòria. «Vaig començar a veure que el meu cap no regia gaire bé. No trobava les paraules. Vaig buscar un especialista i em va dir que la cosa feia mala pinta («tenia mala peça al teler»). Tenia un tumor al cap».

Un dels moments més durs va ser quan li va ser notificat oficialment el diagnòstic. Va poder veure el resultat de les proves a l’ordinador. «Me’n vaig assabentar per un correu electrònic. Quan ho llegeixes ho entens, però penses que t’estàs equivocant», explica la presentadora.

🔊 FINA BRUNET: "La tardor passada em fallava la memòria. El metge em va detectar un tumor al cap"



👉 L'entrevista: https://t.co/4ttp6qA0XY pic.twitter.com/eIkpNPMrix — El suplement (@elsuplement) 4 de septiembre de 2022

«He passat por»

El deteriorament era obvi. La periodista no recordava noms de persones que coneixia a la perfecció i llegia i escrivia amb moltes dificultats. «Vaig veure que el meu cap no funcionava i, en poc més d’un mes, em van detectar el càncer i em van operar. Van ser 12 hores d’intervenció i l’endemà estava com una rosa. Al tercer dia ja estava a casa menjant arròs amb la família», recorda.

Brunet explica que ara continua sotatractament. «Però de moment estic bé», aclareix. La periodista és conscient de les seqüeles que està patint i de les dificultats que afronta per poder superar-les. «Puc caminar, però em canso molt. Fins que no acabi la químio no em podré recuperar». «He passat por», confessa, tot i que es manté optimista: «Els metges estan esperançats perquè fins ara no he empitjorat. M’aferro al que sigui».

Fina Brunet va ser precisament una de les cares visibles de TV-3 a ‘La marató’.