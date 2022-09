La nova temporada radiofònica d’iCat va arrencar ahir temporada amb dues novetats a l’horitzó en la seva graella: el 19 de setembre s’estrenaran el programa Loft, amb Xènia Casado i Berta Aroca, un magazin de dilluns a dijous a la nit, i Les gates, amb Mariona Batalla, els divendres en el mateix horari, que parlarà de cultura urbana. L’emissora vol reforçar la connexió amb el públic jove i per això els espais estaran disponibles tant a l’FM com en format digital, i incorporen continguts exclusius a xarxes socials com YouTube, TikTok i Instagram.

D’altra banda, es mantenen les cinc hores del despertador diari Els experts, i espais clàssics de la casa com Pista de fusta, amb Miki Puig, El celobert de Lluís Gavaldà o el DeliCatessen d’Albert Puig, ara a les onze de la nit. L’aposta per l’audiència més jove la completa la incorporació de la tiktoker Farners Pei Hong per fer de copresentadora amb David Its Me al programa Kids, disponible cada dissabte a partir de les vuit del vespre, i també al web d’iCat i a YouTube.