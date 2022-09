Telecinco ja ha estrenat 'Got talent', que compta amb una important novetat en la taula del jurat: Paula Echevarría ha fitxat pel talent xou per a unir-se al planter de jutges, que torna a comptar amb Dani Martínez, Edurne i Risto Mejide. Per part seva, Santi Millán torna a ser el mestre de cerimònies.

“M'encanta ‘Got Talent Espanya’. És un format que, com a espectadora, m'ha fet al·lucinar i m'ha emocionat mil vegades. El meu pare és fan número u del programa i va anar amb ell amb qui vaig començar a enganxar-me”, afirma l'actriu.

Sobre les seves sensacions a l'hora d'afrontar el repte, Echevarría explica: “Reconec que estic una mica nerviosa. ‘Got Talent Espanya’ porta ja diversos anys d'èxit i els meus companys fa anys que treballen junts. Seré com la nova alumna de la classe, però els conec als tres, són genials i estic segura que encaixarem a la perfecció. Crec que amb Dani riuré molt, que Risto em donarà molt d'afecte, perquè malgrat la seva façana és molt amable i afectuós, i que Edurne serà amb la qual més coses en comú tindré”.

Per a Paula Echevarría, aquesta és la seva primera vegada com a jurat del talent xou i reconeix haver-se sentit molt bé al costat dels seus companys: "Crec que he encaixat molt bé amb ells i m'he sentit molt estimada. M'han tirat un cable sempre que l'he necessitat perquè els primers dies sí que notava que ells tenien unes taules ja amb les quals jo no comptava", ha reconegut durant la roda de premsa.

En els seus primers programes, l'asturiana ha viscut, al costat dels seus companys, un moment totalment surrealista (i talentós). Brent Ray ha pujat a l'escenari. Aquest vaquer de 43 anys viu a la seva tranquil·la granja del Canadà. Allà treballa amb els seus animals: cabres, vaques, gallines... Però la seva veritable passió és la pintura.

A Brent li agrada pintar paisatges, però sobretot retrats, i ha vingut a 'Got Talent' a demostrar-ho fent un retrat en directe de Risto Mejide. No obstant això, ningú imaginava que les tècniques que el canadenc faria servir serien tan... originals. Quan la música ha començat a sonar, el vaquer ha començat a arrencar-se la roba, deixant als membres del jurat sense paraules.

El participant s'ha quedat totalment nu damunt de l'escenari i ha començat a pintar a Risto utilitzant com a pinzell el seu propi penis. Com era d'esperar la bogeria s'ha desfermat al teatre, arribant al seu punt màxim quan Brent ha mostrat el resultat d'obra: un espectacular retrat del membre del jurat.

Brent ha baixat de l'escenari i ha regalat el retrat a Risto Mejide. No obstant això, ell no ha volgut recollir-ho i ha arrencat a córrer pel teatre. El publicista li ha regalat el quadre a una espectadora del públic, molt entusiasmada per fer-se amb l'obra.