El futur d’‘Operación Triunfo’ continua estant de plena actualitat més de dos anys després del final de l’última edició d’RTVE. Després de l’anhel de molts seguidors expressat a les xarxes socials, el format ha protagonitzat part de la presentació de la nova temporada de Netflix, que ha deixat la porta oberta a produir-ne una nova temporada.

«¿Per què no? Estem buscant noves maneres de produir aquesta mena de formats. Els joves busquen continguts, però cal saber-los donar el contingut i com. La clau és tenir bones històries. Però això és una cosa que caldria parlar-ho amb el Tinet», va assegurar Álvaro Díaz, director d’entreteniment de Netflix a Espanya, al ser preguntat pel talent de Gestmusic.

Preguntat per <strong>YOTELE</strong> per les condicions que s’han de donar per a l’arribada del format, Díaz ha posat el focus en els usuaris de la plataforma: «Ni ‘Operación Triunfo’ s’ha d’adaptar a Netflix ni a la inversa. Els dos s’han d’adaptar als gustos dels espectadors. L’objectiu és donar als espectadors la fórmula perquè s’entretinguin».

«La intenció de Netflix és tenir una intenció clara de recolzar i apostar per les idees originals, que a Espanya n’hi ha moltes. I això no és incompatible amb el fet apostem per adaptar un ‘reality’ internacional o recuperar marques icòniques. És una cosa que tenim molt present i pot passar en un termini no gaire llarg. I arribarà abans del que creieu».

Un ‘reality’ de parelles i el nou contingut d’‘Amor con fianza'’ i ‘Soy Georgina’, les novetats d’entreteniment de Netflix

Un ‘reality’ de parelles i el nou contingut d’‘Amor con fianza'’ i ‘Soy Georgina’, les novetats d’entreteniment de NetflixLes declaracions de Díaz es van produir en la presentació de les novetats d’entreteniment per a la temporada vinent de Netflix. La més destacada és un ‘reality’ de parelles produït per Cuarzo, companyia encarregada de ‘La isla de las tentaciones’. En paraules de Díaz, que ha evitat donar-ne el títol, el format es troba en una fase final de càsting i que comptarà amb una «tecnologia que revolucionarà els programes de parella».

A més, ‘Amor con fianza’, el ‘reality’ presentat per Mónica Naranjo, també tornarà a posar a prova la confiança de diverses parelles en una segona temporada gravada a Sardenya: «Manté l’essència de la primera, amb una Mónica que està d’estat de gràcia. Té un moment molt hilarant».

‘Soy Georgina’ també tornarà a Netflix amb una nova temporada en què continuarà mostrant alguns dels moments de la vida diària en un moment personal bastant complex de la ‘influencer’: «Ha sigut una arrencada de temporada especial perquè ha viscut el millor i el pitjor de la vida».