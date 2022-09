Miguel Bosé reapareix amb Jordi Évole i trenca el seu silenci. El cantant, que no concedia una entrevista a un mitjà espanyol des de feia més de sis anys, ha parlat amb el periodista de La Sexta (a qui va conèixer quan era ‘El follonero’ de Buenafuente), per parlar de la seva relació amb les drogues, de la seva mare i la seva mort, així com dels seus fills.

No obstant, el més sorprenent va ser que es va reafirmar en el seu incoherent i perillós discurs que nega l’existència del coronavirus. «Soc negacionista i ho porto amb el cap ben alt. La veritat no se sap perquè hi ha un pla ordit perquè no se sàpiga», deia el cantant en un fragment que es veurà íntegre la setmana que ve. EN ELABORACIÓ. TITULARS DE MIGUEL BOSÉ: «A la meva mare se la va sedar fins a la mort. Ella no va morir per coronavirus. I no parlaré d’això ara perquè posaria en perill els que la cuidaven».

«Si ella fos viva, estaria plantant cara a aquesta farsa».

«He arribat a consumir maria, èxtasi i més de dos grams de cocaïna diàriament. I un dia, abans de pujar a l’escenari, el meu ‘road manager’ em va dir que ja estava tot preparat al camerino (les drogues, per consumir-les) i vaig decidir que s’havia acabat. Ja havien nascut els meus fills i vaig tallar. No he tornat a tenir necessitat de tornar a consumir mai».

«He sigut molt guapo, fanfarró i desitjable. Però l’edat és una putada, tot i que jo només tinc ‘cosetes’».

«Em fot estar gras. He arribat a pesar 122 quilos, coincidint amb la segona gira de ‘Papito’».

«Soc pare i mare des del principi. els meus fills estan acostumats a això des del principi. Amb ells soc amorós, curós i autoritari».

«Quan es perd l’admiració cap a la persona amb qui estàs és quan tot s’esfondra».

«He pagat molt per amor, a senyores sobretot. He fet grans regals, des de cases, apartaments, cotxes, terrenys, viatges... tot per amor i per donar seguretat a la persona amb qui estava».