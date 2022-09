La pel·lícula Tadeu Jones 3: La taula maragda s’ha mantingut líder de la taquilla a Espanya en el segon cap de setmana en cartellera. Els responsables de la coproducció catalana, entre els quals hi ha el productor gironí Edmon Roch, han indicat que des de l’estrena l’han vist 950.000 espectadors, xifra que ha comportat una recaptació de 5,6 milions d’euros.

Prop d’un terç de les persones que el cap de setmana passat al cinema han triat les aventures de l’aprenent d’arqueòleg. Entre el divendres i el diumenge ha acumulat 216.500 espectadors i 1.365.000 euros, amb una mitjana de 3.289 euros per cinema.

A més, la cinta ha estat durant sis dies número 1 de taquilla al mercat francès. Feia deu anys que una pel·lícula produïda a l’Estat no aconseguia un registre com aquest. A França la tercera entrega de les aventures de Tadeu Jones ha estat durant el cap de setmana un dels quatre films amb més recaptació. La producció s’ha estrenat també aquest cap de setmana a Turquia, on ha assolit igualment el número 1.