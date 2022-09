Ismael Cruz Córdova, el primer intèrpret negre d’un elf dins de l’univers creat per J.R.R. Tolkien; ha denunciat haver patit assetjament racista després de l’estrena d’El Senyor dels Anells: Els Anells de Poder a Amazon Prime Video. En una entrevista concedida al portal Esquire, l’actor porto-riqueny, que encarna Arondir, ha indicat que els missatges que ha rebut diàriament des de l’estrena de la superproducció són fruit d’un «discurs d’odi, pur i cruel». «Si vaig lluitar per aquest paper va ser precisament per això. Sentia que podia portar aquesta torxa. Vaig voler que el meu elf fos el més èlfic de tots, el més increïble, perquè sabia que això passaria» ha afirmat.