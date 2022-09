Carlos Costanzia ha volgut pronunciar-se per l’última controvèrsia en la qual s’ha vist embolicat. El fill de Mar Flores ha sigut <strong>acusat a 9 anys de presó</strong> per un presumpte delicte d’estafa. Per aquesta raó, el fill de Mar Flores ha compartit un missatge en el qual aclareix l’ocorregut abans que se sàpiga si ha sigut declarat culpable o innocent.

El motiu de la denúncia és una estafa continuada a través d’un negoci de vehicles d’alta gamma: «El fet de veure’m implicat en l’esmentada causa obeeix a la utilització d’una societat de la qual soc administrador en un negoci que creia lícit», comença dient en el comunicat que ha transmès als mitjans de comunicació aquest dijous. Carlos Costanzia ha volgut aclarir que no volia estafar ningú: «En cap moment hi ha hagut la més mínima intenció d’enganyar o causar mal econòmic a cap persona. Tota responsabilitat econòmica derivada de l’esmentada causa ha sigut reparada i satisfeta íntegrament i es troba consignada al jutjat», ha reconegut. «Totes les parts implicades han arribat a un acord que han traslladat al jutjat i que està pendent de ratificar», ha afegit, deixant entreveure que s’ha solucionat abans que se celebri el judici.